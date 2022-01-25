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El Salvador Devlet Başkanı Bukele'den Türkiye ziyaretini anlatan paylaşım:

25.01.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Türkiye ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu. Bukele paylaşımında, "Ah Türkiyem! Güzel insanların güzel ülkesi… Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine, Osmanlı İmparatorluğu’nun hazinesine bu denli sahip çıkılmasına şahit olmak beni hem mutlu etti hem de gururlandırdı…" ifadelerini kullandı.

El Salvador Devlet Başkanı Bukele'den Türkiye ziyaretini anlatan paylaşım:

Bukele, Twitter hesabından Türkiye ziyaretinden görüntülerin yer aldığı bir video paylaştı.

ATATÜRK VE OSMANLI VURGUSU

Türkçe paylaşımda, "Ah Türkiyem! Güzel insanların güzel ülkesi… Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine, Osmanlı İmparatorluğu’nun hazinesine bu denli sahip çıkılmasına şahit olmak beni hem mutlu etti hem de gururlandırdı…" ifadeleri yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BİR ARAYA GELMİŞTİ

Bukele, 19-21 Ocak'ta gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmiş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ve Ankara Üniversitesi gibi kurumlarda temaslarda bulunmuştu.

Türkiye ziyareti sırasında ve öncesinde yaptığı Türkçe paylaşımlarla dikkati çeken Bukele'ye Ankara Üniversitesi'nde törenle "Dostluk Payesi Beratı" da verilmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Türkiye
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