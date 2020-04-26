El Salvador'un Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi bizzat paylaştı! Dünyayı şoka sokan kareler

Orta Amerika ülkesi El Salvador'un başkenti San Salvador'un kuzeybatısında bulunan Izalco Hapishanesi'nde çekilen görüntüler şok etkisi yarattı.

El Savador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkede bir günde 22 cinayet işlenmesinin ardından, çete üyelerini barındıran hapishanede, 24 saat hücre cezası emri verdi. Devlet Başkanı Bukele, polisin cinayetleri soruştururken 'maksimum acil durum' önlemlerinin uygulandığını da sözlerine ekledi.

"DIŞ DÜNYA İLE TEMASA İZİN YOK"

Bukele, Twitter'da paylaştığı mesajda şöyle yazdı: "Dış dünya ile temasa izin yok. Mağazalar kapalı kalacak ve tüm aktiviteler bir sonraki duyuruya kadar askıya alınacaktır. Çete liderleri hücre hapsine girecek.”

GÖRÜNTÜLER ŞOK ETKİSİ YARATTI

Izalco hapishanesi mahkumları, Başkan Nayib Bukele'nin çete üyelerinin 24 saatlik kilitlenmesini emretmesinden sonra yan yana sırılandı. Bazı mahkumların yüzlerinde maske olmasına rağmen sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüntüler koronavirüs ile boğuşan bir çok ülkede şok etkisi yarattı.

El director de @CentrosPenales, @OsirisLunaMeza, informó que “este día se acabaron las celdas de una misma pandilla, hemos mezclado a todos los grupos terroristas en la misma celda”, en todos los recintos. #PlanControlTerritorial pic.twitter.com/MZcSvnqe1z — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) April 26, 2020



