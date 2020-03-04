El yıkamanın ne kadar önemli olduğunu göstermek isteyen öğretmenden etkileyici deney

Amerika Birleşik Devletleri'nin Idaho eyaletinde öğretmenlik yapan Jaralee Metcalf, öğrencilerine doğru el yıkamanın önemini anlatan bir deney yapmaya karar verir. Corona virüsü tehdidinden sonra uzmanların sık sık uyardığı kişisel hijyen konusu ve doğru el yıkamanın önemi bu deneyle birlikte bir kez daha vurgulanmış oldu.
Etkileyici deney sonrasında tüm dünya rehber öğretmenin hazırladığı deneyi paylaşmaya başladı. Dünyayı tehdit eden Corona virüsü sonrasında hijyen kurallarının önemini anlatan bu deney, sosyal medyada on binlerce kez paylaşıldı.
Kış mevsiminin gelmesiyle, grip hastalığının artması bir oluyor. Özellikle çocuklar kolaylıkla gripten etkilenebiliyor. Bu duruma bir son vermek için kolları sıvayan Rehber Öğretmen Jaralee Metcalf, uzamanların da sık sık belirttiği en basit korunma yöntemi olan el yıkamanın ne kadar etkili olduğunu gözler önüne seren bir deney hazırladı.
Sınıflarda inanılmaz bir hızda yayılan bakterinlerin önlenmesi her ne kadar imkansız gibi görünse de çocuklara ellerini sık sık yıkayarak mikroplardan nasıl uzak durulacağını göstermek istedi. Rehber Öğretmen Jaralee Metcalf, bakterilerin nasıl yayıldığını ve elleri sık sık yıkamanın neden önemli olduğunu göstermek için öğrencilerini bir araya topladı. Sınıftaki bazı çocuklardan yanında getirdiği 5 ekmeğe dokunmasını istedi. Ekmekleri daha sonra ayrı ayrı plastik torbalara koyup, sınıfa astılar. 1 ay boyunca ekmekler plastik poşette bekledi.
ilk ekmeğe dizüstü bilgisayarında çalışan öğrencilerden biri dokundu, ikincisine kimse dokunmadı olduğu gibi torbaya kondu. Üçüncü ekmeğe ellerini yıkamamış olan bir öğrenci dokunurken, dördüncü ekmeğe ise ellerini sabunla yıkayan biri dokundu. Beşinci ve sonuncu ekmeğe ise el dezenfektanı ile ellerini temizleyen bir öğrenci dokundu. Ekmeklerin konulduğu torbalara hangisine, kimin ellediği yazıldı.
Dizüstü bilgisayarda çalıştıktan sonra ellenen 1 numaralı ekmek, ekmekler arasında en kötü görünen oldu. Bu durum okullardaki bilgisayarların hijyen açısından en kötü durumda olan aletlerin başında geldiğini gösteriyordu.
Hiç dokunulmamış 2 numaralı ekmek nispeten temiz görünse de, sabunla yıkanan ellerle dokunulan 4 numaralı ekmekte bariz bir şekilde hiç bakteri yoktu.
Kirli ellerle dokunulan 3 numaralı ekmek ise bariz bir şekilde küfle kaplıydı.
Deneydeki en dikkat çeken kısım 5 numaralı ekmeğin sonucu oldu. El dezenfektanı ile dokunulan ekmek, 1 ayın sonunda neredeyse 3 numaralı ekmek kadar küf kaplıydı. Deneyin sonucu açık bir şekilde gösteriyor ki; sabunla el yıkamanın yerini hiçbir şey tutmuyor!
Rehber Öğretmen Jaralee Metcalf, deneyi ve sonuçlarını ayrıntılı bir şekilde kendi Facebook sayfasından paylaştı. Aileler arasında çok hızlı bir şekilde yayılan bu paylaşım, çok kısa süre içinde 70 bin paylaşıma ulaştı.