El yıkamanın ne kadar önemli olduğunu göstermek isteyen öğretmenden etkileyici deney

Amerika Birleşik Devletleri'nin Idaho eyaletinde öğretmenlik yapan Jaralee Metcalf, öğrencilerine doğru el yıkamanın önemini anlatan bir deney yapmaya karar verir. Corona virüsü tehdidinden sonra uzmanların sık sık uyardığı kişisel hijyen konusu ve doğru el yıkamanın önemi bu deneyle birlikte bir kez daha vurgulanmış oldu.

Etkileyici deney sonrasında tüm dünya rehber öğretmenin hazırladığı deneyi paylaşmaya başladı. Dünyayı tehdit eden Corona virüsü sonrasında hijyen kurallarının önemini anlatan bu deney, sosyal medyada on binlerce kez paylaşıldı.

Kış mevsiminin gelmesiyle, grip hastalığının artması bir oluyor. Özellikle çocuklar kolaylıkla gripten etkilenebiliyor. Bu duruma bir son vermek için kolları sıvayan Rehber Öğretmen Jaralee Metcalf, uzamanların da sık sık belirttiği en basit korunma yöntemi olan el yıkamanın ne kadar etkili olduğunu gözler önüne seren bir deney hazırladı.

BİR AY SÜREN EKMEK DENEYİ

Sınıflarda inanılmaz bir hızda yayılan bakterinlerin önlenmesi her ne kadar imkansız gibi görünse de çocuklara ellerini sık sık yıkayarak mikroplardan nasıl uzak durulacağını göstermek istedi. Rehber Öğretmen Jaralee Metcalf, bakterilerin nasıl yayıldığını ve elleri sık sık yıkamanın neden önemli olduğunu göstermek için öğrencilerini bir araya topladı. Sınıftaki bazı çocuklardan yanında getirdiği 5 ekmeğe dokunmasını istedi. Ekmekleri daha sonra ayrı ayrı plastik torbalara koyup, sınıfa astılar. 1 ay boyunca ekmekler plastik poşette bekledi.