HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. El yıkamanın ne kadar önemli olduğunu göstermek isteyen öğretmenden etkileyici deney

El yıkamanın ne kadar önemli olduğunu göstermek isteyen öğretmenden etkileyici deney

DÜNYA HABERLERİ  | 04.03.2020 09:35 | Son Güncelleme

Bazen kelimeler havada kalır ama elinizde somut kanıtlar olduğunda konunun önemini daha iyi bir şekilde gözler önüne serebilirsiniz. Özellikle de çocuklara bir konuyu anlatmaya çalıştığınızda… ABD'li öğretmen öğrencilerine el yıkamanın önemini göstermek için hazırladığı deneyle bir anda dünya gündeminin üst sıralarına adını yazdırdı.

El yıkamanın ne kadar önemli olduğunu göstermek isteyen öğretmenden etkileyici deney

Amerika Birleşik Devletleri'nin Idaho eyaletinde öğretmenlik yapan Jaralee Metcalf, öğrencilerine doğru el yıkamanın önemini anlatan bir deney yapmaya karar verir. Corona virüsü tehdidinden sonra uzmanların sık sık uyardığı kişisel hijyen konusu ve doğru el yıkamanın önemi bu deneyle birlikte bir kez daha vurgulanmış oldu.

Etkileyici deney sonrasında tüm dünya rehber öğretmenin hazırladığı deneyi paylaşmaya başladı. Dünyayı tehdit eden Corona virüsü sonrasında hijyen kurallarının önemini anlatan bu deney, sosyal medyada on binlerce kez paylaşıldı.

Kış mevsiminin gelmesiyle, grip hastalığının artması bir oluyor. Özellikle çocuklar kolaylıkla gripten etkilenebiliyor. Bu duruma bir son vermek için kolları sıvayan Rehber Öğretmen Jaralee Metcalf, uzamanların da sık sık belirttiği en basit korunma yöntemi olan el yıkamanın ne kadar etkili olduğunu gözler önüne seren bir deney hazırladı.

BİR AY SÜREN EKMEK DENEYİ

Sınıflarda inanılmaz bir hızda yayılan bakterinlerin önlenmesi her ne kadar imkansız gibi görünse de çocuklara ellerini sık sık yıkayarak mikroplardan nasıl uzak durulacağını göstermek istedi. Rehber Öğretmen Jaralee Metcalf, bakterilerin nasıl yayıldığını ve elleri sık sık yıkamanın neden önemli olduğunu göstermek için öğrencilerini bir araya topladı. Sınıftaki bazı çocuklardan yanında getirdiği 5 ekmeğe dokunmasını istedi. Ekmekleri daha sonra ayrı ayrı plastik torbalara koyup, sınıfa astılar. 1 ay boyunca ekmekler plastik poşette bekledi.

15201907-37877860-05f475c6915f5ebc7985b8c8057683c0185ad4fd-1200-1-1579604124-728-317c88a423-1579769150

ilk ekmeğe dizüstü bilgisayarında çalışan öğrencilerden biri dokundu, ikincisine kimse dokunmadı olduğu gibi torbaya kondu. Üçüncü ekmeğe ellerini yıkamamış olan bir öğrenci dokunurken, dördüncü ekmeğe ise ellerini sabunla yıkayan biri dokundu. Beşinci ve sonuncu ekmeğe ise el dezenfektanı ile ellerini temizleyen bir öğrenci dokundu. Ekmeklerin konulduğu torbalara hangisine, kimin ellediği yazıldı.

Elleri yıkamak maske takmaktan daha iyi koruyor!Elleri yıkamak maske takmaktan daha iyi koruyor!

ŞAŞIRTICI SONUÇLAR

Dizüstü bilgisayarda çalıştıktan sonra ellenen 1 numaralı ekmek, ekmekler arasında en kötü görünen oldu. Bu durum okullardaki bilgisayarların hijyen açısından en kötü durumda olan aletlerin başında geldiğini gösteriyordu.

ekmek 1

Hiç dokunulmamış 2 numaralı ekmek nispeten temiz görünse de, sabunla yıkanan ellerle dokunulan 4 numaralı ekmekte bariz bir şekilde hiç bakteri yoktu.

ekmek 4-2

Kirli ellerle dokunulan 3 numaralı ekmek ise bariz bir şekilde küfle kaplıydı.

ekmek 3

Deneydeki en dikkat çeken kısım 5 numaralı ekmeğin sonucu oldu. El dezenfektanı ile dokunulan ekmek, 1 ayın sonunda neredeyse 3 numaralı ekmek kadar küf kaplıydı. Deneyin sonucu açık bir şekilde gösteriyor ki; sabunla el yıkamanın yerini hiçbir şey tutmuyor!

ekmek 5

Rehber Öğretmen Jaralee Metcalf, deneyi ve sonuçlarını ayrıntılı bir şekilde kendi Facebook sayfasından paylaştı. Aileler arasında çok hızlı bir şekilde yayılan bu paylaşım, çok kısa süre içinde 70 bin paylaşıma ulaştı.

Maske takmak enfeksiyondan koruyor mu? Riski artırıyor mu?Maske takmak enfeksiyondan koruyor mu? Riski artırıyor mu?
Anahtar Kelimeler:
hijyen kuralları el yıkamanın önemi corona virüs

En Çok Okunan Haberler

Hamaney'den koronavirüs açıklaması

Hamaney'den koronavirüs açıklaması

Almanya'da binlerce kişiden sığınmacı protestosu

Almanya'da binlerce kişiden sığınmacı protestosu

Survivor'da elenen isim belli oldu!

Survivor'da elenen isim belli oldu!

Ezgi Sertel'den ikiz bebekleriyle ilk poz

Ezgi Sertel'den ikiz bebekleriyle ilk poz

Soylu'dan Yunanistan'ın kararı sonrası flaş açıklama!

Soylu'dan Yunanistan'ın kararı sonrası flaş açıklama!

Rusya'dan flaş İdlib ve Türkiye açıklaması!

Rusya'dan flaş İdlib ve Türkiye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

'Nijerya'daki ilk Koronavirüs vakası İstanbul'a uğradı'

'Nijerya'daki ilk Koronavirüs vakası İstanbul'a uğradı'

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İran'dan korkutan haber!

İran'dan korkutan haber!

Trump'ın elindeki koronavirüs kağıdında Türkiye detayı

Trump'ın elindeki koronavirüs kağıdında Türkiye detayı

Diğer Haberler
Neden koronavirüs'e karşı kadınlar erkeklerden daha dayanıklı?

Neden koronavirüs'e karşı kadınlar erkeklerden daha dayanıklı?

Çok ilginç hikaye: Neden annemle evlendim?

Çok ilginç hikaye: Neden annemle evlendim?

Son dakika haberleri! Rusya'dan İdlib ve Türkiye açıklaması!

Rusya'dan flaş İdlib ve Türkiye açıklaması!

ABD'de başkanlık ön seçimlerinde 11 eyaletin 8'inde Biden kazandı

ABD'de başkanlık ön seçimlerinde 11 eyaletin 8'inde Biden kazandı

Çin’de Kovid-19 (koronavirüs) salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 983’e çıktı

Çin’de ölenlerin sayısı 2 bin 983’e çıktı

Kötü haberlerin ardı arkası kesilmiyor! Dünya'yı koronavirüs korkusu sardı

Kötü haberlerin ardı arkası kesilmiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.