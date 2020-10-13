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  4. Elazığ’da 4 katlı bina ‘korna’ sesi ile yıkıldı

Elazığ’da 4 katlı bina ‘korna’ sesi ile yıkıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 10:11 | Son Güncelleme

Elazığ’da depremde hasar gören yapıların yıkımı kent genelinde sürerken, 4 katlı bir binanın kontrollü yıkımı korna sesi ve iş makinesi desteği ile gerçekleştirildi.

Elazığ’da 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremin ardından kent genelinde başlatılan yıkım ve yapım çalışmaları aralıksız sürüyor. Deprem sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde ağır hasarlı olarak belirlenen ve yıkım kararı verilen 15 bin 200 konutun yıkılması için başlatılan çalışmalar birçok noktada sürüyor.

Kent merkezi dahil birçok mahallede devam eden yıkımlar, güvenlik önlemleri alındıktan sonra kontrollü şekilde gerçekleşiyor.

SES DALGALARINDAN FAYDALANILDI

Bu kapsamda merkeze bağlı Kültür Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir apartmanın da kontrollü şekilde yıkımına başlandı. Binanın yıkımı sırasında iş makinelerinin müdahalesinin yanı sıra ses dalgalarından da faydalanıldı.

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O ANLAR KAMERADA

Binanın belirli noktalarına iş makinesinin darbelerinin ardından korna sesiyle destek verildi. Korna sesiyle birlikte ses dalgalarının etkisiyle 4 katlı bina yıkıldı. O anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.

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Öte yandan şehir genelinde yıkım çalışmalarının, ağır hasarlı binalar bitene kadar aralıksız olarak süreceği kaydedildi.

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(İHA)

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