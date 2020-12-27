Elazığ'da deprem! (AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler)

Elazığ'daki deprem büyük panik yaratırken; AFAD, saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5,6; merkez üssünü ise Kavaktepe olarak duyurdu.
Yerin 16 km derinliğinde meydana gelen sarsıntı Elazığ’ın yanı sıra Malatya, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da hissedildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor." dedi.
Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Twitter hesabından, "İlimizde 09.30 itibariyle meydana gelen depremde bir olumsuzluk tespiti olmamakla birlikte, ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler. Tespit halinde paylaşım yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur..." paylaşımını yaptı.
Elazığ'daki deprem kentte büyük panik yarattı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde olan vatandaşlar kendilerini sokaklara attı.
İşte Elazığ'dan deprem sonrası ilk kareler;
Ayrıntılar geliyor...