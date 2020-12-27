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Elazığ'da deprem! (AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler)

27.12.2020 09:45 | Son Güncelleme:
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Elazığ'da deprem! (AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler)

Son dakika haberine göre Elazığ'da şiddetli deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5,3; Kandilli Radathaensi ise 5,6 olarak duyurdu. Deprem çevre illerden hissedilen bir deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Soylu ve Elazığ Valisi Yırık, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk olmadığını açıkladı.

Elazığ'daki deprem büyük panik yaratırken; AFAD, saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5,6; merkez üssünü ise Kavaktepe olarak duyurdu.

Yerin 16 km derinliğinde meydana gelen sarsıntı Elazığ’ın yanı sıra Malatya, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da hissedildi.

BAKAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor." dedi.

ELAZIĞ VALİSİ: OLUMSUZLUK TESPİTİ YOK

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Twitter hesabından, "İlimizde 09.30 itibariyle meydana gelen depremde bir olumsuzluk tespiti olmamakla birlikte, ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler. Tespit halinde paylaşım yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur..." paylaşımını yaptı.

AFAD - SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

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KANDİLLİ RASATHANESİ - SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

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VATANDAŞLAR KENDİLERİNİ SOKAKLARA ATTI

Elazığ'daki deprem kentte büyük panik yarattı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde olan vatandaşlar kendilerini sokaklara attı.

İşte Elazığ'dan deprem sonrası ilk kareler;

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Ayrıntılar geliyor...

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