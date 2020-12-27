Elazığ'da deprem! (AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler)

Elazığ'daki deprem büyük panik yaratırken; AFAD, saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5,6; merkez üssünü ise Kavaktepe olarak duyurdu.

Yerin 16 km derinliğinde meydana gelen sarsıntı Elazığ’ın yanı sıra Malatya, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da hissedildi.

BAKAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor." dedi.

ELAZIĞ VALİSİ: OLUMSUZLUK TESPİTİ YOK

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Twitter hesabından, "İlimizde 09.30 itibariyle meydana gelen depremde bir olumsuzluk tespiti olmamakla birlikte, ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler. Tespit halinde paylaşım yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur..." paylaşımını yaptı.

VATANDAŞLAR KENDİLERİNİ SOKAKLARA ATTI

Elazığ'daki deprem kentte büyük panik yarattı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde olan vatandaşlar kendilerini sokaklara attı.

İşte Elazığ'dan deprem sonrası ilk kareler;

Ayrıntılar geliyor...

