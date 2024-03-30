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  4. Elazığ'da hissedilen deprem! AFAD depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu

Elazığ'da hissedilen deprem! AFAD depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu

30.03.2024 07:03
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AFAD’dan yapılan son dakika deprem açıklamasına göre Elazığ’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanamadı.

Elazığ'da hissedilen deprem! AFAD depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu

Elazığ'ın merkezinde saat 03.25'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı öğrenildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 03.25’te Elazığ kent merkezinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 13.83 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem bazı çevre illerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

VALİ TORAMAN: BİRİMLERİMİZE İNTİKAL EDEN İHBAR YOK

Elazığ Valisi Ömer Toraman, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şu ana kadar depremle ilgili herhangi bir ihbarın gelmediğini ifade ederek, "Kıymetli hemşehrilerim, meydana gelen deprem nedeniyle şu ana kadar ilgili birimlerimize intikal eden herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Saha taramalarımız devam ediyor. Geçmiş olsun" dedi.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada da "Deprem sonrası 03.45 itibariyle ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir" denildi.

AFAD: SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR

AFAD tarafından depreme ilişkin yapılan açıklamada ise "Elazığ ilimizde saat 03.25’te meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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