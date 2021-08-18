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Elazığ'da intihar notu bırakan genç kayıplara karıştı

18.08.2021 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da 21 yaşındaki genç, "Ölürsem eğer kimse bundan sorumlu değildir" notu bırakarak kayıplara karıştı. Polis her yerde genci ararken, aile çaresizce oğullarından gelecek iyi bir haber bekliyor.

Elazığ'da intihar notu bırakan genç kayıplara karıştı

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi Malatya Caddesinde ikamet eden 21 yaşındaki Ferhat Eren, dün gece saat 21.00 sıralarında hava almaya diyerek evden çıktı. Uzun süre gelmemesi üzerine odasına bakan kardeşi, hiçbir eşyasını almadığını fark etti. Telefonuna bakan ve intihar notu ile karşılaşan aile, polise haber verdi. Genç, polis ekipleri tarafından her yerde aranırken ailesi ise çaresiz ve perişan bir halde oğullarında gelecek iyi bir haberi beklemeye başladı.

Oğlunun dün akşam saat 21.00’dan bu yana kayıp olduğunu belirten baba Ersin Eren, “İntihar şüphesi olduğundan dolayı çok endişeliyiz. Bir not bırakmış, telefonunu, kimliğini kartlarını hiçbir şeyi yanında götürmemiş. En sevdiği telefonunu bile götürmemiş. Sadece 2 düzine uyku ilacı almış ve gitmiş. Hiçbir sorunu yoktu. İşe gidip geliyordu. Tartıştığımız bir şey de yoktu. Bildiğimiz 4 arkadaşı vardı. Başka da yoktu. Dün gece gittik, kayıp tutanağını tuttular. Ondan sonra bugün ki işimiz bu çocuğu bulmaktır dediler. Ne olursa olsun gelsin. Her şeyi ile kabul ediyoruz. Yeter ki sağ gelsin” dedi.

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Baba Eren gözyaşları içerisinde oğlunun bıraktığı notu okudu. Notta, “Hiçbir zaman konuşkan ve derdini anlatan biri olmadım. Ama artık anlatabilirim. Ben başa çıkamıyorum artık hayat ile mutluluk ve yaşamın bu dünyada bir ev, araba ve evlilik olması kadar saçma bir şey yok. Bu yaşıma kadar yaşayan bir ölü gibiydim. Hiçbir zaman ne mutlu ne de tatmin oldum. Sadece siz öyle olduğumu sandınız. Şimdi belki mutlu olacağım bir yere gitmek beni umutlandırıyor. Kimse ne beni düşünsün ne de arkamdan ağlasın. Beni sevenlerden ve ailemden özür diliyorum. Son çare bu mecburum. Çünkü yaşadıkça daha çok acı çekiyorum. Biliyorum, 2-3 gün konuşulup unutulacağım. Ardımdan bu yazıyı okuyun ki belki beni anlarsınız. Ben bile kendimi anlamıyorken. Tüm beni soran herkese bu yazıyı okutun. Herkesin gerçeği bilmeye hakkı var. Bunları yazarken bile zorlanıyorum. Çünkü kendimi bile açıklamak zor ama artık yaşamak istemiyorum. İstemiyorum ne yaparsam yapayım hiçbir şey değişmiyor. Her gün yine aynı şeyler oluyor. hiçbir şeyi değiştiremiyorum. Sakın üzülmeyin sakın ağlamayın. Hiçbir şey geri gelmiyor. Yok olmak istemiyorum. Beni en azından yılda bir kez hatırlayın. Dışardan hayat dolu olanlar hep ilk giden olur. Ölürsem eğer kimse bundan sorumlu değildir. Tüm aile ve sevenlerimden özür diliyorum. En çok sizden özür diliyorum. Anne ve baba size layık bir evlat olamadım, özür diliyorum” ifadeleri yer aldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Elazığ
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