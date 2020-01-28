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Elazığ'da son durum! AFAD: Toplam artçı sayısı bin 77, acil yıkılacak 50 bina tespit edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 00:34 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Elazığ Sivrice’de meydana gelen 6,8’lik deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği, depremin etkilerini azaltmak ve bölgede yaşayan vatandaşların hayatlarını normale döndürmek amacıyla, AFAD koordinasyonunda yürütülen iyileştirme çalışmaları bütün hızıyla devam ettiği bildirildi.

Elazığ'da son durum! AFAD: Toplam artçı sayısı bin 77, acil yıkılacak 50 bina tespit edildi

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, 45 kişinin sağ kurtarıldığı arama kurtarma çalışmalarının, enkaz altındaki son kişiye de ulaşılmasıyla tamamlandığı, son durumda, deprem bölgesinde hayatını kaybeden kişi sayısının 41’e yükseldiği vurgulandı. Deprem sonrasında hastanelere başvuran bin 607 vatandaşın bin 523’ünün taburcu edildiği, 84 vatandaşın ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.

BİN 77 ARTÇI DEPREM

Ayrıca yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında bölgeye 25 bin 393 çadırın ulaştırıldığı, depremden etkilenen vatandaşlara 50 bin 960 kişilik sıcak yemek, 22 bin 470 kahvaltı ve 7 bin çorba dağıtıldığı, şu ana kadar büyüklüğü 4’ün üzerinde 22 depremin meydana geldiği ve toplam artçı sayısının bin 77 olduğu kaydedildi.

ACİL YIKILACAK BİNA 50

AFAD Başkanlığının, Elazığ Valiliği emrine 3 milyon lira, Malatya Valiliği emrine 3 milyon lira olmak üzere bölgeye toplam 6 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca, aziz milletimizin yoğun ilgisi ile devam eden Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası sonucunda, banka hesaplarında 28 milyon 818 bin 800 lira , SMS sisteminde 27 milyon 233 bin 160 lira olmak üzere toplam 56 milyon 51 bin 960 lira toplandı. Elazığ şehir merkezindeki son enkazda da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. AFAD koordinasyonundaki çalışmalar için bölgeye 5 bin 93 personel, 635 araç ve 22 arama köpeği sevk edilmiştir. Toplam 800 STK personeli de çalışmalara katılım sağlamaktadır. 311 tır dolusu ihtiyaç malzemesi, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda bölgeye ulaştırıldı. Bölgeye toplam 25 bin 393 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 26 bin 62 yatak, 66 bin 751 battaniye, 4 bin 312 ısıtıcı ve 6 bin 436 adet gıda kolisi sevk edildi. Hasar tespit çalışmalarında, 530 teknik personel ve 5 araç görev yapıyor. Şimdiye kadar Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta incelenen 12 bin 829 binadan 279’unun yıkıldığı, 3 bin 77’sinin ağır hasar aldığı, 214’ünün orta ve 4 bin 688’inin az hasarlı olduğu belirlendi. Acil olarak yıkılacak 50 binanın tespit edildiği çalışmalarda, 4 bin 521 binanın ise hasarsız olduğu anlaşıldı."

(AA)

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AFAD AFAD: Arama kurtarma çalışmaları tamamlandı deprem Elazığ

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