HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Elazığ'daki su samuru görenleri hayrete düşürdü

Elazığ'daki su samuru görenleri hayrete düşürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2020 15:14 | Son Güncelleme

Dünyada birinci derecede koruma altında bulunan su samuru Elazığ'da görüntülendi. Karakaya Baraj Gölü'nde çekilen görüntülerde balık çiftliğine ait bir platform üzerine çıkan su samuru bir süre gezindikten sonra tekrar suya atlayıp gözden kayboldu.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmede tehlikeye yakın kategoride yer alan bir su samuru Elazığ'da görüntülendi. Keban ilçesine bağlı Topkıran köyünde sınırlarında Karakaya Baraj Gölü'nde balık çiftliğine ait bir platform üzerine çıkan su samuru bir süre gezindikten sonra tekrar suya atlayıp gözden kayboldu.

O anları çiftlikte bulunan Hüseyin Meydan cep telefonu ile görüntüledi.

1

Zaman zaman çevre illerde de görünen su samurlarının popülasyonunun artmaya başladığının değerlendirildiği öğrenildi.

2

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERO yıldan sonra işe girenler dikkat! Kıdem tazminatı...O yıldan sonra işe girenler dikkat! Kıdem tazminatı...
Kaşla göz arasında yaptı! 'Pes' dedirten olayKaşla göz arasında yaptı! 'Pes' dedirten olay
İçli köfte nasıl yapılır?İçli köfte nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kocasının üstünde kucak dansı yaparken göğsü açıldı
Kocasının üstünde kucak dansı yaparken göğsü açıldı
Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Ege Denizi'nde peş peşe depremler
Ege Denizi'nde peş peşe depremler
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Zifte bulanmış halde bulunmuştu! İşte o köpeğin son hali
Zifte bulanmış halde bulunmuştu! İşte o köpeğin son hali
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
2 bin 750 yıllık gizem çözülüyor! Ölüleri gömerken...
2 bin 750 yıllık gizem çözülüyor! Ölüleri gömerken...
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
Anlattıkları kan dondurmuştu! İğrenç olayda yeni gelişme
Anlattıkları kan dondurmuştu! İğrenç olayda yeni gelişme
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kediye annelik yapan sokak köpeği duygulandırdı
Duygulandıran anlar! Kediye de annelik yapıyor
Cami minaresi böyle yıkıldı! Film gibi izlediler
Bir anda yere çakıldı! İşte o anlar
Kameraları kontrol edince fark etti! Cep telefonunu böyle çalmış
Kaşla göz arasında yaptı! 'Pes' dedirten olay
Yerden 10 metre yüksekte! Elazığ'ın gizemi Delikli Kaya çözülmeyi bekliyor
Yerden 10 metre yüksekte! Elazığ'daki gizemli kayanın sırrı ne?
CV nasıl hazırlanır? İyi bir öz geçmiş için bilinmesi gerekenler
CV nasıl hazırlanır? İyi bir öz geçmiş için bilinmesi gerekenler
Kompozisyon nasıl yazılır? Giriş, gelişme ve sonuçta nelere dikkat edilir?
Kompozisyon nasıl yazılır? Giriş, gelişme ve sonuçta nelere dikkat edilir?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.