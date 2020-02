Elazığ'da depremin ardından hayat normale dönüyor

- "Elazığ'da ticaret yeniden eski haline dönmeye başladı"

Esnaf Necati Yavuz da önemli bir afetle karşı karşıya kaldıklarına işaret ederek, "Depremin şiddetini üzerimizden atmaya çalışıyoruz. Devletimiz sağ olsun bütün yardımları ulaştırıyor. Ani bir deprem olunca ister istemez bazı organizasyon eksiklikleri de olabiliyor. Depremden etkilendik ama Elazığ'da ticaret yeniden eski haline dönmeye başladı." diye konuştu.

- "Biz de alıştık"

Depremde evinin ağır hasar gördüğünü belirten esnaf Ali Kiraz, evinin yıkılmasına karar verildiğini söyledi.

Her şeye rağmen hayatta kaldıkları için mutlu olduklarını dile getiren Kiraz, "Artık hayat normale dönüyor. Süre geçtikçe halk daha fazla adapte oldu, biz de alıştık. Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun. Her konuda bize yardımcı oldular. Böylesi bir depremden bundan daha iyisi nasıl olsun ki. Devletimiz her konuda bize yardımcı oldu, yanımızda yer aldı." ifadesini kullandı.