HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Elbistan’da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Elbistan’da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

11.01.2021 15:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir otomobilde ele geçirilen 298 adet ectasy hapla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir otomobilde ele geçirilen 298 adet ectasy hapla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Marka ve modeli belirlenen otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Sanat Okulu Caddesi’nde durduruldu. Araçta yapılan aramada 298 adet ecstasy hap ele geçirildi. Uyuşturucu haplarla ilgili olarak E.Z, A.B. ve S.A isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheliler, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edildi. Burada mahkeme çıkarılan şüphelilerden E.Z. ve B.A. tutuklanırken; diğer şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Tutuklanan şüpheliler, Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
İl sağlık müdürü tarih verip açıkladı: Aşılama başlıyorİl sağlık müdürü tarih verip açıkladı: Aşılama başlıyor
Konum nasıl atılır? Whatsapp'ta (iPhone, samsung, Android) canlı konu atmanın yoluKonum nasıl atılır? Whatsapp'ta (iPhone, samsung, Android) canlı konu atmanın yolu

En Çok Okunan Haberler

Yılın ilk Kabine toplantısı başladı!

Yılın ilk Kabine toplantısı başladı!

İstanbul'da yeni koronavirüs yasağı!

İstanbul'da yeni koronavirüs yasağı!

Ünlü sunucudan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Ünlü sunucudan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Yılmaz Erdoğan'la aşk mı yaşıyor?

Yılmaz Erdoğan'la aşk mı yaşıyor?

WhatsApp'tan flaş güncelleme açıklaması!

WhatsApp'tan flaş güncelleme açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı'ndan WhatsApp açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan WhatsApp açıklaması

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı

Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

Korkutan açıklama: Sebebi mutasyonlu virüs olabilir

Korkutan açıklama: Sebebi mutasyonlu virüs olabilir

Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dava

Ordu'da vaka sayısı yüzde 65 düştü: 13 Ocak'ta aşılama başlıyor

İl sağlık müdürü tarih verip açıkladı: Aşılama başlıyor

Şişli'de çok acı olay! 6. kattaki pencereden düştü

6. kattaki pencereden düştü

Polis içeri girince uyuyor numarası yaptı

Polis içeri girince uyuyor numarası yaptı

Aleyna'nın öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme! İçeri bunu söyleyerek girmiş

Aleyna'nın öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme! İçeri bunu söyleyerek girmiş

Sivas Valisi duyurdu: İllere dağıtım yapıldı, aşılama yakında başlayacak

Vali duyurdu: İllere dağıtım yapıldı, aşılama yakında başlayacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.