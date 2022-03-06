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Ele geçirdiğini duyurmuştu! Rusya Herson'daki askeri üssün görüntülerini paylaştı

06.03.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 11. güne girildi. Rus güçleri Ukrayna topraklarındaki ilerleyişini ve belirlediği hedefleri ele geçirmeyi sürdürüyor. Rusya tarafından paylaşılan bir görüntüde de Herson kentinde ele geçirilen askeri üssün görüntüleri yer aldı.

Ele geçirdiğini duyurmuştu! Rusya Herson'daki askeri üssün görüntülerini paylaştı

Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Harkov dışında şiddetli çatışma yaşanan kentlerden biri de Herson. Geçtiğimiz günlerde ülkenin güneyinde bulunan Herson kentine Rus güçlerinin girdiği haberi gelmişti.

Bugün de Rusya Savunma Bakanlığı Herson kenti yakınlarındaki, ele geçirdiğini öne sürdüğü bir askeri üsse ilişkin görüntülerini paylaştı. Videoda yer alan görüntülerde üste askeri araçlar, silah ve mühimmatların bulunduğu görülüyor.

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Herson Belediye Başkanı İgor Kolihayev, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Baharın ilk günü. Herson, Ukrayna'dır. Bu sabahın ilk güzel haberi. Görevlerimi yerine getirmeye hazırım. İlk önceliklerimizden birisi marketlerin ve eczanelerin çalışması. Şehirlerdeki çöp toplama, temizlik, toplu taşıma gibi alanlarda tam faaliyete geçiyoruz.

"'RUSLAR DEFOLUN' MESAJLARI GELİYOR"

Finansal destek için banka hesabı açtık. Dünyanın her yerinden destek yağıyor. Rakamlar farklı, önemli olan banka ödemelerindeki mesajlar. Herson kalbimizde, dayanın canlarım, Ruslar defolun gibi mesajlar. Direneceğiz, bizim kanımızda bu var. Şehrimiz ve vatandaşlarımız için sakinliğimizi koruyacağız."

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Rusya Ukrayna
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