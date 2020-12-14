Electronic Arts Codemasters'ı satın aldı!

Electronic Arts ya da oyuncular arasındaki en bilenen adıyla EA, FIFA 2021, Need for Speed ve Harry Potter gibi popüler oyun serilerinin arkasındaki isim. Fakat Electronic Arts son zamanlarda yeni bir oyun ile değil, çarpıcı bir iddia ile oyun gündemini meşgul etmiş durumda. Buna göre firma, Formula 1 ve Dirt gibi oyunların sahibi Codemasters'ı satın almak için görüşmelere başladı ve ilerleme kaydetti. Şimdi ise bülten yayınlama hizmeti Business Wire'da yayınlanan bültene göre bu iddia gerçek oldu.

CODEMASTERS ARTIK ELECTRONİC ARTS'IN

Bültene göre Codemasters, Electronic Arts tarafından satın alındı. Satın alma işlemi ise 1.2 milyar dolara gerçekleşti. Electronic Arts ise özellikle yarış oyunları tarafında faaliyet gösteren Codemasters ile önemli iş birlikleri yapacak gibi görünüyor. Bu iş birliğinin bir meyvesi olarak Microsoft'un Forza serisine bir rakip doğabilir. CEO Andrew Wilson'ın açıklamaları da bunu gösteriyor.

BİRLİKTE YARIŞ KATEGORİSİ İÇİN ÇALIŞACAKLAR

EA CEO'su Andrew Wilson, "Sektörümüz büyüyor, yarış kategorisi büyüyor ve birlikte yeni bir yarış eğlencesi çağına liderlik etmek için konumlanacağız." ifadelerini kullandı. Codemasters Başkanı Gerhard Florin ise "Bu birliğin, Codemasters için heyecan verici ve müreffeh bir gelecek sağlayacağını ve ekiplerimizin son derece tutkulu bir izleyici kitlesine daha büyük ve daha iyi oyunlar oluşturmasına, başlatmasına ve hizmet etmesine olanak tanıyacağını düşünüyoruz" dedi.

