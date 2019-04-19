Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesindeki bir maden ocağında elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.
Çomu köyü yakınlarındaki özel bir firma tarafından işletilen kömür madeninde çalışan Adem Yılmaz (40), maden sahasında elektrik akımına kapıldı.
Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde, Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
İşçinin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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