HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Elektrik direğinde ölüm kalım savaşı! Bir anda akıma kapıldı

Elektrik direğinde ölüm kalım savaşı! Bir anda akıma kapıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2020 17:31 | Son Güncelleme

Gaziantep’te, arızalanan bir elektrik direğini tamir etmek için çaba harcayan işçi, bir anda akıma kapıldı. Direkte dakikalarca akıma kapılmış vaziyette kalan işçi, ölümün kıyısından döndü. O anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi 79 nolu cadde üzerindeki bir elektrik direğinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgedeki elektrik hatlarını yenilemeye çalışan taşeron elektrik firması ekiplerinden bir işçi, direkte bulunan arıza gidermek için yukarı çıktı. Yukarı çıkan işçi, elektrik direğindeki arızayı gidermeye çalışırken elektrik hattının tam olarak kapatılmaması nedeniyle akıma kapıldı. İşçinin, direğin tepesinde dakikalarca akıma kapılma anları ise bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde direğin tepesindeki işçinin akıma kapılma anları korku dolu anlara sahne olurken çevredeki vatandaşlar da yardım etmek için çırpındı. Olay anında bazı vatandaşlar çığlık atarken, akıma kapılan işçi bir süre sonra kurtarıldı. Kurtarıldıktan sonra Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz işçinin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşurken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay sonrası bölgeye gelen taşeron firma ekipleri ise bölgede uzun süre inceleme yaptı. İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Lüks otomobiliyle Nişantaşı'nda! İşte yeni aşkı Lüks otomobiliyle Nişantaşı'nda! İşte yeni aşkı
Konvoyu karıştıran olay! Kamyon şoförüne böyle saldırdılarKonvoyu karıştıran olay! Kamyon şoförüne böyle saldırdılar
Çocuğu okula göndermeme cezası ne kadar?Çocuğu okula göndermeme cezası ne kadar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
Cinsel istismar sanığı Musa Orhan tutuklandı
Cinsel istismar sanığı Musa Orhan tutuklandı
Eşini boynundan, karnından, kollarından bıçakladı! Yalın ayak evden çıkınca...
Eşini boynundan, karnından, kollarından bıçakladı! Yalın ayak evden çıkınca...
Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi
Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi
Siyanür kabusu döndü! Genç kadın kahve istedi ve...
Siyanür kabusu döndü! Genç kadın kahve istedi ve...
İşte şekerli çay lekesini çıkarmanın püf noktaları
İşte şekerli çay lekesini çıkarmanın püf noktaları
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Restoranda uçan tekmeli saldırıya uğramıştı! Buse'den ilk açıklama: Hayatım tehlikede
Uçan tekmeli saldırıya uğramıştı! Buse'den ilk açıklama
Benzinle ateşe vermiş! Böyle alev aldı
Benzinle ateşe vermiş! Böyle alev aldı
Düğün konvoyunu karıştıran olay! Kamyon şoförüne böyle saldırdılar
Konvoyu karıştıran olay! Kamyon şoförüne böyle saldırdılar
Sakarya'da korkunç anlar! Piknik tüpü bomba gibi patladı, iş yeri sahibinin parmaklarını kopardı
Korkunç anlar! Patlama parmaklarını kopardı
Çavuştepe Kalesi'nde heyecanlandıran keşif! İskeletin pazu kısmında bulundu
Heyecanlandıran keşif! İskeletin pazu kısmında bulundu
Otellere dadanan sauna faresi yakayı ele verdi
'Sauna faresi' yakayı ele verdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.