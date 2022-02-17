Elektrik faturaları düşecek mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16 Şubat Çarşamba günü Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunarak konuya ilişkin detayları aktardı. toplam elektrik üretiminin 4 kat artırıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin elektrik üreten santral sayısını 1808'e çıkardıklarını vurguladı. Peki Elektrik faturaları düşecek mi? Elektrik faturalarında indirim olacak mı? Elektrik faturalarına ilişkin yapılan açıklama ile elektrikte yeni düzenlemenin ayrıntılarını sizler için derledik.

ELEKTRİK FATURALARI DÜŞECEK Mİ?

Önceki kabine toplantısında 150 kw olan en düşük tarife dilimini 210 kw'a yükselttiklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ocak ayı itibarıyla tüketicilerin yüzde 64'ünün düşük tarifeden faydalandığını ifade ederek vatandaşları daha da rahatlatacak yeni adımların kararını aldıklarını söyledi.

210 kw saate düşük tarife ve üzerindeki yüksek tarife rakamları ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturaları fiyatlarının vatandaşların lehine yeniden değerlendirileceğini vurguladı.

ELEKTRiK FATURALARINDA İNDİRİM OLACAK MI?

Küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer bir kademelendirme yapılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, STK'ların elektriği ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürüleceğini ve elektrik desteğinde 2.1 milyon hane olan kapsamı 4 milyon haneye çıkarttıklarını söyledi.

ELEKTRiK FATURASINDA YENİ DÜZENLEME

Elektrik faturasında düzenleme yapılacak.

İşte alternatifler:

KDV indirimi

Gıdada yüzde 8’den yüzde 1’e düşürüldüğü gibi elektrikte de yüzde 18 olan KDV oranının indirilmesi gündemde. Ancak bu ticari işletmeler ile sanayi için değil, daha çok konutlar için öneriliyor.

Konutlardaki indirimli tarifenin 240 kilovat saate yükseltilmesi

Konutlardaki indirimli tarife oranı 150 kilovat saatten 210 kilovat saate çıkarılmıştı. Bu günlük olarak 7 kilovat saate denk geliyordu. Bunun günlük 8 kilovat saate, aylık ise 240 kilovat saate yükseltilmesi de alternatifler arasında yer alıyor.

Küçük işletmeler için kademeli tarife

Ticari işletmelerin elektrik faturaları can yakıyor. O nedenle kabine toplantısında ele alınacak konuların başında özellikle de orta halli esnafın yüksek gelen elektrik faturalarının desteklenmesi konusu geliyor. Büyük işletmelerden ziyade bakkal, manav, kasap, berber, kuaför, lokanta, kahvehane gibi küçük işletmelerin üzerinde duruluyor. Bu işletmelerin belirlenmesinde ciro mu yoksa elektrik tüketim oranları mı esas alınacak diye bir tartışma söz konusuydu. Belli oranda elektrik tüketim oranlarının esas alınması eğilimi ağır basıyor.

Dağıtım bedellerinde indirim

Bir alternatif de dağıtım şirketlerinin dağıtım bedellerinde indirim yapması yönünde. Meskenlerde ve küçük işletmelerde dağıtım şirketlerinin indirim yapması da alternatifler arasında yer alıyor. Dağıtım şirketlerinin maliyetlerinin dengelenmesi için de EÜAŞ’den firmalara verilen oranın yükseltilmesi gündemde.

