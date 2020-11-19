Elektrik kesintisi listesi 19 Kasım İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul elektrik kesintisi son dakika gelişmeleri İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Bu nedenle planlı elektrik kesintisi sürecinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği araştırılıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ internet sitelerinde İstanbul elektrik kesintisi listesine dair detaylı bilgi yer alıyor. Vatandaşlar ise İstanbul elektrik kesintisi sorgulama işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor.
İstanbul’da Avrupa yakasında ve Anadolu yakasındaki elektrik kesintisi İstanbul verileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından ayrı ayrı veriliyor. Bu nedenle aşağıda yer alan sorgulama linklerinden vatandaşlar, tarih ve ilçe bilgisi seçerek elektrik kesintisi sorgulama işlemi gerçekleştirebiliyor. Her iki sitede de ilçelerde yaşanacak elektrik kesintilerinin ne zaman olacağı, nerede olacağı ve ne zaman sona ereceğine dair detaylı bilgi yer alıyor. Planlı elektrik kesintisi İstanbul ili için bu sitelerde yer alırken planlı olmayan kesintiler konusunda arıza bildirimi yapmak veya konuyla ilgili bilgi almak için 186 ile iletişime geçilebiliyor.
Arnavutköy
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-FATİH mah AKGÜN, ATLI, BALDEMİR, DR. HİLMİ DEMİRCİ, EMİRŞAH, ERCİHAN, HAYAT, KÖROĞLU, SARIKAYA, SERTAP, TOYGAR, TRABZON, YAHYA KEMAL sk / TAYAKADIN mah AKARSU, AYDANUR, BAKLALI-HACIMAŞLI, ERK, ERİK, GÖKNAR, KIZILAĞAÇ, RABİA, TRABZON, UYANIK, UĞURHAN sk bölgelerinde 19/11/2020 09:00:00 - 19/11/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Avcılar
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ARPACI, BEBE, EMEKÇİ, HARDAL, KERAMET, NAMIK KEMAL, SEBZECİ, TIPATAN, ÇİĞDEM, ŞİRİN sk / MERKEZ mah ANADOL, ASKI, ASYA, ATEŞ, BEKÇİ, CENGİZ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ESTİM, FATİH, FIRIN, GÜLTEKİN, KANDİL, KASAPOĞLU, KATİP AHMET, KERAMET, MAHMUTOĞLU, MARMARA, MENEKŞE, NAMIK KEMAL, PINAR, REŞİTPAŞA, RIFAT, SANCAK, SPOR, TAKSİ, TALİMHANE, TAVUKÇU, TERZİ, TIPATAN, YAKAR, YAZAR, YENİYOL, YEŞİL, ÇİĞDEM, ÖZARI, ŞABAN, ŞAMLI, ŞEHİT CEM YURTBEKLER, ŞİRİN sk bölgelerinde 19/11/2020 09:30:00 - 19/11/2020 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bağcılar
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2060., 2064., 2071., 2072., 2073., 2074., 2080. sk bölgelerinde 19/11/2020 09:00:00 - 19/11/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bahçelievler
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah 500.YIL, GÜLTER HANIM, KİRAZLI 1, RÖNTGEN sk bölgelerinde 19/11/2020 10:00:00 - 19/11/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bakırköy
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AHU, BAŞARI, SAYFİYE sk bölgelerinde 19/11/2020 10:00:00 - 19/11/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Başakşehir
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah ANAFARTALAR sk bölgelerinde 19/11/2020 13:30:00 - 19/11/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bayrampaşa
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah ULUDAĞ, İZMİR, ŞEHİTLER sk bölgelerinde 19/11/2020 09:00:00 - 19/11/2020 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Beşiktaş
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KONAKLAR mah AKASYALI, AKAĞAÇ sk / LEVENT mah BEYAZKARANFİL, MANOLYALI, ÇAMLIK sk bölgelerinde 19/11/2020 11:00:00 - 19/11/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Büyükçekmece
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah ALPASLAN, AYAZMA, BALABAN, BAŞAK 1, CEYLAN 1, GENÇLİK, KUMRU, KURTULUŞ 1, KÖKSAL 1, KÜLTÜR 1, MELİH, MERVE 1, NAZLI 1, RESSAM HİDAYET ÖZCAN, SELDA, TAHSİN ALTIN KAYNAK, TUNA, TURKUAZ 1, UMUT 1, YAKUT 1, YILDIRIM BEYAZIT 1, ZEKİ MÜREN 1, ÇEVİKEL, İNCİR sk bölgelerinde 19/11/2020 09:00:00 - 19/11/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Çatalca
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇANAKÇA mah KARACAKÖY, ÇAMSAKIZI ÇIKMAZI, ÇANAKÇI DEDE sk bölgelerinde 19/11/2020 09:00:00 - 19/11/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Esenler
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 651. ÇIKMAZ, 667., 668., MAHMUTBEY, SAKARYA sk // SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah MUKADDES sk bölgelerinde 19/11/2020 10:00:00 - 19/11/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Esenyurt
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1735. sk bölgelerinde 19/11/2020 08:30:00 - 19/11/2020 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Eyüpsultan
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah NİHAN, SERAP, SEREN, ULUDAĞ sk / ÇIRÇIR mah AYLİN, DORUK, GÜNGÖREN, IRMAK, KESTANE, ULUDAĞ, ÖNCÜ sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 840. sk bölgelerinde 19/11/2020 09:00:00 - 19/11/2020 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Gaziosmanpaşa
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah 48/1., ALTIN, AYDINLAR, BAĞLIK, GÖNENLİ CAMİ, KAVAKLIDERE, KEÇESUYU, KEÇEYOLU, KIRÇEŞME, KÜÇÜKKÖY, MEŞELİ, NARLI, PLEVNE KAHRAMANLARI, PULLU, SAPAN, TOROS, ÇİMENZAR, ŞELALE sk / MERKEZ mah AHLAT, BAĞLAR, BÜYÜK YILDIZ, CEVİZLİ, DOLUNAY, FEZA, HAVUZLU, KAVAKLI, KIRLANGIÇ, KUBİLAY, KÜÇÜKKÖY, SÜMBÜL, TİKVEŞLİ, YONCA, ÇAYIRLI sk bölgelerinde 19/11/2020 15:00:00 - 19/11/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Güngören
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah E-5 KARAYOLU, GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN, LALEBAHÇE, ŞAİR AHMET KUTSİ TECER sk bölgelerinde 19/11/2020 09:00:00 - 19/11/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Kağıthane
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah KAYMAK sk bölgelerinde 19/11/2020 13:00:00 - 19/11/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Küçükçekmece
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.KIZILAY, 1.ÇİMEN, 2.MERİÇ, DEMİRKAPI sk bölgelerinde 19/11/2020 10:00:00 - 19/11/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Sarıyer
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah BİLGE, ECE, HASIR ÇIKMAZI, KAYA OCAĞI, REVANİ, UĞURLU, ZİRVEM sk bölgelerinde 19/11/2020 09:00:00 - 19/11/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Silivri
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GAZİTEPE mah ÜSTÜN,FABRİKALAR,AYBAR sk / KADIKÖY mah LALEZAR, ŞEHADET,KADIKÖY sk bölgelerinde 19/11/2020 09:30:00 - 19/11/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Sultangazi
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1338. sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1272/1., 1272/2., 1279/1., 1281/1., 1285., 1427., 1427/1., 1427/2., 1428., 1428/2., 1429., 1429/1., 1429/2., 1429/4., 1430., 1430/1., 1431., 1431/1., 1432., 1433., 1434., 1435., 1436., 1437., 1439., 1468., 1469., 1470., 1471., 1472., 1473., 1474., 1475., 1476., 1476/1., 1476/2., 1476/3., 1477., 1478., 1478/1., 1479., 1479/1., 1480., 1481., 1481/1., 1482., 1482/1. bölgelerinde 19/11/2020 12:00:00 - 19/11/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.