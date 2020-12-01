Elektrik kesintisi listesi 2 Aralık İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul elektrik kesintisi son dakika gelişmeleri İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Bu nedenle planlı elektrik kesintisi sürecinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği araştırılıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ internet sitelerinde İstanbul elektrik kesintisi listesine dair detaylı bilgi yer alıyor. Vatandaşlar ise İstanbul elektrik kesintisi sorgulama işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor.
İstanbul’da Avrupa yakasında ve Anadolu yakasındaki elektrik kesintisi İstanbul verileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından ayrı ayrı veriliyor. Bu nedenle aşağıda yer alan sorgulama linklerinden vatandaşlar, tarih ve ilçe bilgisi seçerek elektrik kesintisi sorgulama işlemi gerçekleştirebiliyor. Her iki sitede de ilçelerde yaşanacak elektrik kesintilerinin ne zaman olacağı, nerede olacağı ve ne zaman sona ereceğine dair detaylı bilgi yer alıyor. Planlı elektrik kesintisi İstanbul ili için bu sitelerde yer alırken planlı olmayan kesintiler konusunda arıza bildirimi yapmak veya konuyla ilgili bilgi almak için 186 ile iletişime geçilebiliyor.
Arnavutköy
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURUSU mah DARI ALİ, DR. AHMET DAĞLAR, DURUSU-YENİKÖY, DİLŞAT, FERHAT TOKER, FIRINCI CEMAL, HAMİT ONBAŞI, TERKOS-KARABURUN, TEVFİKAĞA, YENİKENT, ZÜLFİKAR, ÖZLÜ sk / TERKOS mah DURUSU-YENİKÖY sk / YENİKÖY mah AKDAMLA, BEYAZ LALE, FERHAT TOKER, FIRINCI CEMAL, GÜMÜŞ, HİDAYET, KIRMIZI KARANFİL, KIRMIZI LALE, NAZİK, NEŞE, ORKİDE, PEMBE GÜL, PEMBE KARANFİL, RÜZGARLI, SARI KARANFİL, SARI LALE, SARIGÜL, TEVFİKAĞA, ULUÇAY sk bölgelerinde 02/12/2020 13:00:00 - 02/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Avcılar
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah LİLYUM, PETUNYA sk bölgelerinde 02/12/2020 00:01:00 - 02/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bağcılar
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 169., 185., 187., 189., 199., 201., 202., 203., 204., 205., 206., 214., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 02/12/2020 09:00:00 - 02/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bahçelievler
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah AKIN 1, ATİLLA, DERYA 2, EMEK, ESENLER, GELİNCİK, IHLAMUR, KESTANE, KÖPRÜBAŞI, KİRAZLI, MARMARA 2, MUSTAFA KEMALPAŞA, NARLI, NEHİR, SARMAŞIK, YUNUS, ZEYTİNLİK, ÇAM, ÇAVUŞPAŞA, ÇAVUŞPAŞA KÖPRÜYOLU, ÇİMEN 1 sk bölgelerinde 02/12/2020 10:00:00 - 02/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Başakşehir
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah 75. YIL, RABİA, ŞEHİT MUSTAFA BOZOKLU sk bölgelerinde 02/12/2020 13:30:00 - 02/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Beylikdüzü
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah GÖLBOYU, KÖROĞLU, ÇALIŞLAR sk / KAVAKLI mah DENİZ AKTAŞ sk bölgelerinde 02/12/2020 13:30:00 - 02/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Beyoğlu
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ASMALI MESCİT mah PERUKAR ÇIKMAZI, TERKOZ ÇIKMAZI, İSTİKLAL sk / HACIMİMİ mah KUMBARACI YOKUŞU sk / KEÇECİ PİRİ mah GÜLBAHÇE sk / TOMTOM mah ESKİ ÇİÇEKÇİ, KAPIKULU, MUAMMER KARACA TİYATRO ÇIKMAZI, NURİ ZİYA, POSTACILAR, İSTİKLAL sk bölgelerinde 02/12/2020 00:00:00 - 02/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Çatalca
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ- İZZETTİN mah ADAGÜLÜ, ADIM, ALTINOK, BAHÇESARAY, BAŞARI, BELDE, BENTLER, BEYDAĞ ÇIKMAZI, BUHARA, BUKLE, BİRLİK, CANDEMİR, CENGİZ ÇIKMAZI, DESTAN, DOBURCA, EFLATUN, FARABİ, FULYA, GÜLER, HÜRRİYET, IŞIL ÇIKMAZI, KAMELYA, KARLIOVA, KESTANELİK, KIRIM, LALEZAR, MECİT, MELTEM, MİLLET, MİSAFİR ÇIKMAZI, NADİDE, NAZLIGÜL, NEVBAHAR, NİHAL, RUKİYE, SELİM, SEMERKANT, SENCER, TAKDİR ÇIKMAZI, TEMİZ ÇIKMAZI, UMUT, YOL ALTI, ÖZGÜN, ÖZGÜRLÜK, ÖZSU, İSTASYON, İZZETBABA sk bölgelerinde 02/12/2020 09:00:00 - 02/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Esenler
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah İSTANBUL sk / MİMAR SİNAN mah 81., 82., 83., 84., 90., 91., İSTANBUL sk bölgelerinde 02/12/2020 09:00:00 - 02/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Esenyurt
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 10., 11., ORKİDE sk bölgelerinde 02/12/2020 09:00:00 - 02/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Eyüpsultan
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah 1.UĞUR, 1.ÇAĞLAYAN, 10.LALE, 2.KALE ÇIKMAZI, 2.KARANFİL, 2.PARK, 3.ARI, ALPARSLAN, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, BUSE, DOĞAN, DURUSU, ECZANE, FETİH, KUŞKONMAZ, MARAL, MEHMET AKİF ERSOY, NECATİ MOLDER, NEŞE, PETEK, POYRAZ, SARNIÇ, TOPÇULAR YOKUŞU, YEŞİL MERDİVEN, YEŞİL ÇİMEN, ZENCEFİL sk bölgelerinde 02/12/2020 12:00:00 - 02/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Gaziosmanpaşa
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 543., 555., 556., 557., 587. sk bölgelerinde 02/12/2020 09:00:00 - 02/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Güngören
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah ARDIÇ, BARIŞ, GÖLGELİ, KALENDER, UZUN, ZAKKUM, ZEKİ sk bölgelerinde 02/12/2020 02:00:00 - 02/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Kağıthane
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah BAYKAN, CESARET, GÜNIŞIĞI, TUĞ, UYANIK sk / YAHYA KEMAL mah AKICI, AKKAYA, AKSU, AKYAYLA, ASMA, BAYKAN, CESARET, DİNÇ, ER, GÜZİDE, ILGAZ, REZENE, TALATPAŞA, TİMUR, YAHYA KEMAL, ÇEKME, İMREN, İÇTEN, ŞENKAL, ŞUBAT sk bölgelerinde 02/12/2020 10:00:00 - 02/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Küçükçekmece
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 910. ÇIKMAZ, CEM SULTAN, DELİORMAN ÇIKMAZI, ERKEN, NADİRE, YENİ DOĞAN, ÜLKEM, ŞAİR ŞİNASİ sk bölgelerinde 02/12/2020 10:00:00 - 02/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Sarıyer
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARABA YOLU, DÖNENCE, LADİK sk bölgelerinde 02/12/2020 09:00:00 - 02/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Silivri
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- GAZİTEPE mah ARNAVUTLAR, ÇOBANOĞLU ÇİFTLİĞİ, ŞAHİN ÖZER sk / HÜRRİYET mah AYVACIK, AŞICIOĞLU, DİLAVER, KADIKÖY, MAARİF, İSTİKLAL sk / KADIKÖY mah DAVET, KADIKÖY sk / KAVAKLI mah İSTİKLAL sk bölgelerinde 02/12/2020 09:30:00 - 02/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Sultangazi
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2. CEBECİ, 2566., 2568., 2569., 2570., 2571., 2572., 2573., 2577., 2578., 2586., 2586/2., 2587., 2588., 2589., 2590., 2591., 2592., 2596., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 02/12/2020 14:00:00 - 02/12/2020 19:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.