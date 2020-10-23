Elektrik kesintisi listesi 23 Ekim İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi son dakika gelişmeleri İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Bu nedenle planlı elektrik kesintisi sürecinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği araştırılıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ internet sitelerinde İstanbul elektrik kesintisi listesine dair detaylı bilgi yer alıyor. Vatandaşlar ise İstanbul elektrik kesintisi sorgulama işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor.
İstanbul’da Avrupa yakasında ve Anadolu yakasındaki elektrik kesintisi İstanbul verileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından ayrı ayrı veriliyor. Bu nedenle aşağıda yer alan sorgulama linklerinden vatandaşlar, tarih ve ilçe bilgisi seçerek elektrik kesintisi sorgulama işlemi gerçekleştirebiliyor. Her iki sitede de ilçelerde yaşanacak elektrik kesintilerinin ne zaman olacağı, nerede olacağı ve ne zaman sona ereceğine dair detaylı bilgi yer alıyor. Planlı elektrik kesintisi İstanbul ili için bu sitelerde yer alırken planlı olmayan kesintiler konusunda arıza bildirimi yapmak veya konuyla ilgili bilgi almak için 186 ile iletişime geçilebiliyor.
Avcılar
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BALIK YOLU, G-105, G-21, G-22, G-23, G-24, G-448, GALATA sk bölgelerinde 23/10/2020 09:00:00 - 23/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bağcılar
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1240., 1241., 1243., 1245., 1249., 1251., 1269., 1271., 1272., 1276., 1277., 1286., ANAFARTALAR, CUMHURİYET, KİRAZLI, VAKIFLAR sk / KİRAZLI mah 1217., 1218., 1219., BELEDİYE, MAHMUTBEY, MERKEZ sk bölgelerinde 23/10/2020 09:00:00 - 23/10/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bahçelievler
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AYDINLIK 1, KOMİK HASANEFENDİ, YILDIZLI sk bölgelerinde 23/10/2020 10:00:00 - 23/10/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bakırköy
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah KIR, KIRSERDAR, MAHİRLER, OTLUKBELİ, SAÇI sk bölgelerinde 23/10/2020 09:00:00 - 23/10/2020 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Başakşehir
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah BALKAN, EFE sk bölgelerinde 23/10/2020 08:00:00 - 23/10/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Beşiktaş
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ULUS mah KELAYNAK sk bölgelerinde 23/10/2020 16:00:00 - 23/10/2020 19:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Beylikdüzü
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah FİRUZE sk / KAVAKLI mah AKSU, BEREKET, CAN, CANDENİZ, CEHHAR DUDAYEV, CEMRE, CENNET, CİHAN, DEFİNE, FİDE, GALİP, GARDENYA, GÜLSEN, HİKMET, KANARYA, KAR, MARMARA, MİSAFİR, NURLU, OYMAK, OĞUZ, SANCAK, SERDAR, TÜRKER, VADİ, ZANAAT, ÇAĞ, ÇAĞDAŞ, ÇAĞLAR, ÇINARALTI sk bölgelerinde 23/10/2020 09:00:00 - 23/10/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Çatalca
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇANAKÇA mah AKGÜL ÇIKMAZI, AŞIK ÇIKMAZI, BARAKA, GÜVERCİN ÇIKMAZI, HALDUN ÇIKMAZI, HAVRUZ, HÜDAYİ, HÜNER ÇIKMAZI, OKUL, RIHTIM, STAD, YANIK ALAY sk bölgelerinde 23/10/2020 09:00:00 - 23/10/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Eyüpsultan
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ YENİ mah GÜLAĞA sk bölgelerinde 23/10/2020 09:00:00 - 23/10/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Güngören
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah AKPINAR, ALTAY, ŞAİR AHMET KUTSİ TECER sk / MEHMET NESİH ÖZMEN mah KASIM sk bölgelerinde 23/10/2020 09:00:00 - 23/10/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Kağıthane
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah KUDRETLİ sk bölgelerinde 23/10/2020 12:00:00 - 23/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Küçükçekmece
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah ALİ AĞA, BEŞYOL YAN YOLU, BİRLİK, FABRİKALAR, KARADENİZ sk bölgelerinde 23/10/2020 09:00:00 - 23/10/2020 18:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Sarıyer
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ARABAYOLU, BEYAZ LALE, KİREÇBURNU CAMİ, ÖZDENİZ sk / TARABYA mah ARABAYOLU, TAFLAN, YAYLA, ÖZ NEŞE sk bölgelerinde 23/10/2020 09:00:00 - 23/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Silivri
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 5012., 604., 6093., 6122., 6128., 6129., 6132., 6133., 6134., 6141., 6143., 6144., 6145., 6147. sk bölgelerinde 23/10/2020 09:00:00 - 23/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Sultangazi
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 100., 101., 102., 103., 104., 105., 50., 88., 89., 90., 91., 95., 95/1., 97., 98., 99. sk bölgelerinde 23/10/2020 15:00:00 - 23/10/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.