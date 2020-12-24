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Elektrik kesintisi listesi 24 Aralık İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

24.12.2020 09:49 | Son Güncelleme:
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Elektrik kesintisi listesi 24 Aralık İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul’da yaşayan vatandaşlar tarafından BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın duyurduğu planlı elektrik kesintisi merak ediliyor. İstanbul’da Avrupa ve Anadolu Yakası’nda çok sayıda ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul 24 Aralık elektrik kesintisi listesi!

İstanbul elektrik kesintisi son dakika gelişmeleri İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Bu nedenle planlı elektrik kesintisi sürecinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği araştırılıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ internet sitelerinde İstanbul elektrik kesintisi listesine dair detaylı bilgi yer alıyor. Vatandaşlar ise İstanbul elektrik kesintisi sorgulama işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, elektrikler ne zaman kesilecek?

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ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul’da Avrupa yakasında ve Anadolu yakasındaki 24 Aralık elektrik kesintisi İstanbul verileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından ayrı ayrı veriliyor. Bu nedenle aşağıda yer alan sorgulama linklerinden vatandaşlar, tarih ve ilçe bilgisi seçerek elektrik kesintisi sorgulama işlemi gerçekleştirebiliyor. Her iki sitede de ilçelerde yaşanacak elektrik kesintilerinin ne zaman olacağı, nerede olacağı ve ne zaman sona ereceğine dair detaylı bilgi yer alıyor. Planlı elektrik kesintisi İstanbul ili için bu sitelerde yer alırken planlı olmayan kesintiler konusunda arıza bildirimi yapmak veya konuyla ilgili bilgi almak için 186 ile iletişime geçilebiliyor.

24 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

Avcılar Elektrik Kesintisi

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ŞEHİT JAN. KOM. ONB. AYHAN ARSLAN, ŞEHİT P. ONB. MURAT ŞENGÖZ sk bölgelerinde 24/12/2020 09:00:00 - 24/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah İSTANBUL sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2204., DEFNE, DERVİŞ, DUYGUN, DUYGUNAY, DİREK, DİYAR, ESKİ İSTANBUL, HİSAR, USLU, İSTANBUL sk bölgelerinde 24/12/2020 11:00:00 - 24/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Bağcılar Elektrik Kesintisi

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2157., 2160., 2161., 2162., 2163., 2164., 2165., 2166., 2167., 2168., 2170., 2180., 2190., BARBAROS, KIŞLA, VEYSEL KARANİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 530. sk / TURGUT REİS mah 518., 520., 522. sk bölgelerinde 24/12/2020 10:00:00 - 24/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Bahçelievler Elektrik Kesintisi

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ADEM, BARBAROS 1, ERGÜN, KEREM 1, PLEVNE, YAŞAR sk bölgelerinde 24/12/2020 09:00:00 - 24/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Başakşehir Elektrik Kesintisi

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah DEFNE, USLU sk bölgelerinde 24/12/2020 11:00:00 - 24/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah KARŞIYAKA sk bölgelerinde 24/12/2020 17:00:00 - 24/12/2020 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Beşiktaş Elektrik Kesintisi

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-VİŞNEZADE mah REFİK OSMAN TOP, ÖZGÜR sk bölgelerinde 24/12/2020 09:00:00 - 24/12/2020 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MECİDİYE mah DEREBOYU, MEHMET KARACA, TUĞRAKEŞ İSMAİL HAKKI sk / ORTAKÖY mah DEREBOYU sk bölgelerinde 24/12/2020 13:00:00 - 24/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Beylikdüzü Elektrik Kesintisi

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah MUDANYA sk / YAKUPLU mah 12., 17., 19., 21., 23., 24., 26., 28., 30., 34., 36., 50., 52., 54., BARBAROS, FATİH SULTAN MEHMET, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, SELANİK, ÖZAL sk bölgelerinde 24/12/2020 10:00:00 - 24/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah MUDANYA sk / YAKUPLU mah 19., 21., 24., 26., 28., 34., 36., 52., BARBAROS, FATİH SULTAN MEHMET, SELANİK sk bölgelerinde 24/12/2020 10:00:00 - 24/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah FİRUZE sk / KAVAKLI mah AKSU, BEREKET, CAN, CANDENİZ, CEHHAR DUDAYEV, CEMRE, CENNET, CİHAN, DEFİNE, FİDE, GALİP, GARDENYA, GÜLSEN, HİKMET, KANARYA, KAR, MARMARA, MİSAFİR, NURLU, OYMAK, OĞUZ, SANCAK, SERDAR, TÜRKER, VADİ, ZANAAT, ÇAĞ, ÇAĞDAŞ, ÇAĞLAR sk bölgelerinde 24/12/2020 12:00:00 - 24/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Büyükçekmece Elektrik Kesintisi

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah AKADEMİK, BAKİ, BALAT, BİRSEN, KARANFİL 2, KAYALIK 1, KERVAN 2, KÖPRÜBAŞI, SAKİ, TEZCANLI, TİLKİ, VATAN 3, ZÜMRE, ÇAMLIK, ÇAYLI, ÇAĞLA 1, İSTASYON, ŞİMAL sk bölgelerinde 24/12/2020 09:00:00 - 24/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah CÜNEYT ARKIN, TURGUT ÖZAL sk / FATİH mah AYHAN IŞIK, CANDAN, CENGİZ TOPEL, CÜNEYT ARKIN, EREKE, FAZLI, GAZİ MUSTAFA, HAZERFEN, PAPATYA, PELİN, TURGUT ÖZAL, VEHBİ KOÇ, İZMİR, ŞEHİT GAFFAR OKKAN sk bölgelerinde 24/12/2020 13:30:00 - 24/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Çatalca Elektrik Kesintisi

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KARAMANDERE mah AKBAŞ, KARATEPE ÇIKMAZI, MÜGE, MÜJDE ÇIKMAZI, MÜJGAN, MÜLAYİM, MÜLK, MÜMİN ÇIKMAZI, MÜNİR, MÜRVER, MÜRŞİT ÇIKMAZI, MÜSLİM ÇIKMAZI, MÜSTESNA, NAKIŞ ÇIKMAZI, NALAN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 24/12/2020 09:00:00 - 24/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah AYVALIDERE, BETÜL, GÖLYAKA ÇIKMAZI, GÖNEN ÇIKMAZI, GÜLEÇ ÇIKMAZI, GÜLGÜN, KADIKÖY, OVAYENİCE ELBASAN YOLU, İNCEĞİZ sk bölgelerinde 24/12/2020 09:00:00 - 24/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Esenler Elektrik Kesintisi

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1035., 1051., 1052., 1053., 1056., 1058., 1059., AŞIK VEYSEL, KARATAY sk bölgelerinde 24/12/2020 09:00:00 - 24/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Esenyurt Elektrik Kesintisi

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1626. sk bölgelerinde 24/12/2020 09:00:00 - 24/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÜÇEVLER mah 894., 903., 910., 946., BAHÇE YOLU sk bölgelerinde 24/12/2020 09:00:00 - 24/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2215., 2219., 2220., 2221., 2225., 2243., AKARSU, KURUÇEŞME, SAVAŞ sk bölgelerinde 24/12/2020 10:00:00 - 24/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEVLANA mah YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 24/12/2020 12:00:00 - 24/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Eyüpsultan Elektrik Kesintisi

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah ABUHAYAT, AYŞEGÜL, AZAD, CEVİZ, DOLGUN, DİNÇ, FUAR, GÜLAÇAN, GÜLVEREN, GÜLİSTAN, KOZLU sk bölgelerinde 24/12/2020 12:00:00 - 24/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Gaziosmanpaşa Elektrik Kesintisi

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1086. sk bölgelerinde 24/12/2020 09:00:00 - 24/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Kağıthane Elektrik Kesintisi

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah AKİDE, ALTINAY, BAHRİYE, DİDENUR, GÖKDENİZ, KATİP, MADALYA, MURAT, NİLÜFER, PANAYIR, SARMAŞIK, ZEMZEM, ÇAYKARA sk bölgelerinde 24/12/2020 09:00:00 - 24/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BAĞIŞ, BİRDAL, DUMAN, SONBAHAR, TATLI, TORUN sk / YEŞİLCE mah BAĞIŞ, TOKGÖZ sk bölgelerinde 24/12/2020 10:00:00 - 24/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah CEVHER, ECRİN, ELVAN, KAĞITHANE BARBAROS, ÇELİKAY, ÇETİN, ÇİLE, ÇİLEK, ÇİÇEKÇİ sk / YEŞİLCE mah BARBAROS, DEFİNE, HALİL RAHMAN sk bölgelerinde 24/12/2020 10:00:00 - 24/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah AVREN, KAĞITHANE BARBAROS sk / ŞİRİNTEPE mah ACIYONCA, AHENK, AKŞEN, ANAYURT, ARDA, ARDAHAN, ASALET, ASUMAN, AĞAÇLI, KAMER, KAĞITHANE BARBAROS, PLEVNE, SERHAT, SUSAM, ŞEHİT OSMAN BOZKURT sk bölgelerinde 24/12/2020 12:00:00 - 24/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Küçükçekmece Elektrik Kesintisi

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah HALKALI sk bölgelerinde 24/12/2020 08:30:00 - 24/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah DURSUN, KENAN, ÜLKEM, ŞAİR ŞİNASİ sk bölgelerinde 24/12/2020 09:00:00 - 24/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 24/12/2020 09:00:00 - 24/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.EĞRİ, 1.FEVZİ ÇAKMAK, 1.KAZIM KARABEKİR, 1.KÖMÜRCÜ YOLU, 1.MUZ, 1.SÜMER, 1.YILMAZ, 1.ZEYTİN, 2.ATATÜRK, 2.MERT, 2.PINAR, 2.VİŞNE, 2.ÇAMLIBEL, 5.HÜRRİYET, 5.YILDIRIM, AK, AĞAÇLI, DİK, FAHRİ, KOÇLAR, KİBAR, MAVİ, PINARBAŞI, TİMURLENK, YOKUŞ sk bölgelerinde 24/12/2020 10:00:00 - 24/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah FIRAT ÇIKMAZI, KUBİLAY, MENEKŞE sk bölgelerinde 24/12/2020 13:30:00 - 24/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Sarıyer Elektrik Kesintisi

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY YENİ mah AKÇAKOCA, ORMAN, YENİ DEFNE, ŞEHİT YAKUP KULAKSIZ sk bölgelerinde 24/12/2020 09:00:00 - 24/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 122., 123., 134., 135., 199., 200., 201., 208., 211., 213. ÇIKMAZ, 214. ÇIKMAZ, AYAZAĞA 135. ÇIKMAZ, DEREBOYU 1, KURTYOLU sk bölgelerinde 24/12/2020 09:00:00 - 24/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Şişli Elektrik Kesintisi

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-TEŞVİKİYE mah GÜZEL BAHÇE, HACI EMİN EFENDİ, PROF. DR. ORHAN ERSEK, SEZAİ SELEK sk bölgelerinde 24/12/2020 11:00:00 - 24/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

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