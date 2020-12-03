Elektrik kesintisi listesi 3 Aralık İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul elektrik kesintisi son dakika gelişmeleri İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Bu nedenle planlı elektrik kesintisi sürecinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği araştırılıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ internet sitelerinde İstanbul elektrik kesintisi listesine dair detaylı bilgi yer alıyor. Vatandaşlar ise İstanbul elektrik kesintisi sorgulama işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor.
İstanbul’da Avrupa yakasında ve Anadolu yakasındaki elektrik kesintisi İstanbul verileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından ayrı ayrı veriliyor. Bu nedenle aşağıda yer alan sorgulama linklerinden vatandaşlar, tarih ve ilçe bilgisi seçerek elektrik kesintisi sorgulama işlemi gerçekleştirebiliyor. Her iki sitede de ilçelerde yaşanacak elektrik kesintilerinin ne zaman olacağı, nerede olacağı ve ne zaman sona ereceğine dair detaylı bilgi yer alıyor. Planlı elektrik kesintisi İstanbul ili için bu sitelerde yer alırken planlı olmayan kesintiler konusunda arıza bildirimi yapmak veya konuyla ilgili bilgi almak için 186 ile iletişime geçilebiliyor.
Arnavutköy
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TERKOS mah DEMOKRASİ, LADİN, LAVANTA, NİMET, ZEYNEL ÇAYLAN sk bölgelerinde 03/12/2020 13:00:00 - 03/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Avcılar
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-139 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3002., 3132. sk bölgelerinde 03/12/2020 09:00:00 - 03/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bağcılar
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1623. sk / MAHMUTBEY mah 2569., 2580., 2597., 2598., 2599., 2600., 2601., MOSTAR KÖPRÜSÜ, PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 03/12/2020 09:00:00 - 03/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bahçelievler
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah SIRAEVLER ÇIKMAZI, TEZER, YİĞİTER sk bölgelerinde 03/12/2020 10:00:00 - 03/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bayrampaşa
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah 8., EGE sk bölgelerinde 03/12/2020 10:00:00 - 03/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Beşiktaş
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah BUDİN, CEBECİ, HAYDAR ALİYEV, HAZAL, KISMET, YEŞİM, ZEYTİNOĞLU, ŞEHİT ERDOĞAN İBAN sk bölgelerinde 03/12/2020 09:00:00 - 03/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Beylikdüzü
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah BUĞRA, HAS, HİLAL sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah ATATÜRK, CEMRE 1, DR. SADIK AHMET 1, ESRA, SANCAK, TURGUT ÖZAL 1, ÇAM 4, ÖZNUR sk bölgelerinde 03/12/2020 09:00:00 - 03/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Büyükçekmece
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah CENGİZ TOPEL, ESİN, EZGİ, HAKAN 1, HAMZA PINAR, HAZERFEN, IŞIL, SALKIM, SEHER, VEYSEL KARANİ, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ, ŞEHİT GAFFAR OKKAN sk bölgelerinde 03/12/2020 13:30:00 - 03/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Esenler
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 839., 840., 841. sk bölgelerinde 03/12/2020 09:00:00 - 03/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Esenyurt
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ- ZAFER mah 129., 130., 131., DENİZ GEZMİŞ sk bölgelerinde 03/12/2020 09:00:00 - 03/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Eyüpsultan
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 15 TEMMUZ ŞEHİTLER sk bölgelerinde 03/12/2020 13:30:00 - 03/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Fatih
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah ABDÜLLATİFPAŞA, CERRAHPAŞA, KATİP MUSLAHATTİN, KÜRKÇÜBAŞI KÜLHANI, KÜRKÇÜBAŞI KÜLHANI ÇIKMAZI, MANASTIRLI RIFAT, MÜEZZİN, NAMIK KEMAL, RECEP YAZICIOĞLU, SANCAKTAR BABA, SANCAKTAR BABA ÇIKMAZI, SORGUÇCU, SİNEKLİ BAHÇE, SİNEKLİ BAHÇE ARALIĞI, ŞEMİ MOLLA MEKTEBİ, ŞEMİ MOLLA ÇIKMAZI sk / HASEKİ SULTAN mah AHMET KÂHYA CAMİİ, TURGUT ÖZAL MİLLET sk bölgelerinde 03/12/2020 10:00:00 - 03/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Gaziosmanpaşa
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 542., 556/2., 556/3., GALERİ sk bölgelerinde 03/12/2020 09:00:00 - 03/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Güngören
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah BATUR, BAŞAK, BAŞAR, BAŞARAN, BERRAK, BİNGÖL, KAMER, KARDEŞLER, KARTAL, KONAK, KUTLU, KUTSAL, KUYAÇ, KUZGUN, KÜLTÜR, KÜÇÜKTAŞ, NECİP FAZIL KISAKÜREK, SAYAR, SOĞANLI, TURAN, YONCA, ÇALIŞKAN, ŞEHİT TARIK ALTINBAŞ sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah BAYRAM, BİNGÖL, BİRSEL, KARDEŞLER, KOCA YUSUF, KUBİLAY, SAYDAM, SELİM, ŞİRİN sk bölgelerinde 03/12/2020 13:00:00 - 03/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Kağıthane
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ABANT, ALEYNA, ASLIHAN, CEM, FİLİKA, OĞUZBEY, SAKIZAĞACI, SAZAK, TERASEVLER, TERASEVLER2, YAŞAYANLAR, YOLÜSTÜ, YÜKSELİŞ, ZİYARET, ÇELEBİ sk bölgelerinde 03/12/2020 10:00:00 - 03/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Küçükçekmece
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 910. ÇIKMAZ, CEM SULTAN, DELİORMAN ÇIKMAZI, ERKEN, NADİRE, YENİ DOĞAN, ÜLKEM, ŞAİR ŞİNASİ sk bölgelerinde 03/12/2020 10:00:00 - 03/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Sarıyer
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 125., 193., ŞEHİT NACİ CANAN TUNCER sk bölgelerinde 03/12/2020 09:00:00 - 03/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Silivri
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇELTİK mah DEVLET, EGEMENLİK, ERMİŞLER, KAMELYA, SAYIN, STAD, TATAR, TAŞÇI, TEMAŞA, TÜNEL, ULAŞIM, YASEMEN, ZİVERBEY, ÇAMDAĞI, ÇANTA, ÇERKEZKÖY, İHTİYAÇ, İSKENDERİYE sk bölgelerinde 03/12/2020 10:00:00 - 03/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Sultangazi
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1335., 1336., FEVZİ ÇAKMAK, GAZİ sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1272., 1273., 1274., 1275., 1275/1., 1276., 1279., 1280., 1280/1., 1280/2., 1289., 1293/1., 1293/3., 1294., 1295., 1296., 1297., 1298., 1299., 1300., 1300/1., FEVZİ ÇAKMAK, GAZİ sk bölgelerinde 03/12/2020 09:00:00 - 03/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.