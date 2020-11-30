Maserati önümüzdeki beş yıl içinde tamamen elektriklenecek

Otomobil sektöründe elektriğe dönüş hızlı başladı. Tesla'nın başı çektiği bu yarışa, içten yanmalı motor teknolojilerinden uzman olan diğer firmalar da hemen uyumluluk sağladı. Geçtiğimiz günlerde Bentley, bu yarışa verdiği önemi 2030 yılından itibaren tamamen elektrikli otomobil üreteceğini açıklayarak gösterdi. Şimdi ise İtalyan otomobil üreticisi, Fiat Chrysler'in premium markası Maserati'den tıpkı Bentley gibi bir karar geldi.

MASERATİ DE ELEKTRİKLENİYOR

Maserati CEO'su Davide Grasso, Reuters'ın haberine göre, katıldığı bir etkinlikte dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Grasso, gelecek yıl piyasaya sürülecek yeni SUV otomobil Grecale'in hem içten yanmalı motor hem de hibrit motor seçeneği ile geleceğini söyledi. Grasso daha sonra ise Maserati'nin beş yıllık planını ortaya çıkardı.

TÜM SERİ 5 YIL İÇİNDE ELEKTRİKLİ HALE GELECEK

Grasso, ''Yeni Gran Turismo ve Gran Cabrio modelleri de elektrikli olacak'' derken, tüm serinin önümüzdeki 5 yıl içinde elektrikli hale geleceğini aktardı. Yani Maserati, beş yıl içinde tamamen elektrikli otomobil üretimine yönelecek. Maserati ayrıca, Grecale SUV'nin tam elektrikli bir versiyonunun daha sonraki bir aşamada beklendiğini söyledi.

