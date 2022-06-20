HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Elektrikler ne zaman gelecek? 20 Haziran İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi listesi! 20 Haziran 2022 Pazartesi

Elektrikler ne zaman gelecek? 20 Haziran İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi listesi! 20 Haziran 2022 Pazartesi

20.06.2022 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrik kesintisi listesi ve 20 Haziran 2022 Pazartesi günü AYEDAŞ ile BEDAŞ tarafından yapılan açıklamanın detayları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun yanıtını ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanan ilçeler listesini öğrenmek isteyen kişiler araştırma yapmaya başladı. Peki 20 Haziran İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte 20 Haziran 2022 Pazartesi AYEDAŞ BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

Elektrikler ne zaman gelecek? 20 Haziran İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi listesi! 20 Haziran 2022 Pazartesi

20 Haziran Pazartesi günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın web sitelerinden yapılan açıklama ile netlik kazandı. 20 Haziran İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu olurken İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi de arama motorlarında sorgulanıyor. 20 Haziran AYEDAŞ BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz...

20 HAZİRAN PAZARTESİ HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

20 Haziran Pazartesi günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

20 HAZİRAN AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

20 HAZİRAN BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkat çeken detay! Yeni Cumhuriyet Başsavcısı, tarihe geçtiDikkat çeken detay! Yeni Cumhuriyet Başsavcısı, tarihe geçti
Korkutan 3. Dünya Savaşı uyarısı! "Hazır olun"Korkutan 3. Dünya Savaşı uyarısı! "Hazır olun"
Gecelik giydirip mermi yutturmuşlardı! Şok ifadeler: "Beni zorla..."Gecelik giydirip mermi yutturmuşlardı! Şok ifadeler: "Beni zorla..."
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dikkat çeken asgari ücret açıklaması! "Yüzde 20 fark..."

Dikkat çeken asgari ücret açıklaması! "Yüzde 20 fark..."

Son dakika: HSK yaz kararnamesini tamamladı! 5 bin 424 hakim ve savcının görev yeri değişti

Son dakika: HSK yaz kararnamesini tamamladı! 5 bin 424 hakim ve savcının görev yeri değişti

Kaza sonrası ilk yaptığı şaşırttı! Görüntülü...

Kaza sonrası ilk yaptığı şaşırttı! Görüntülü...

"Bir anda aşağıya çekildiler" Korkunç olay! Sinir krizi geçirdiler

"Bir anda aşağıya çekildiler" Korkunç olay! Sinir krizi geçirdiler

Fenomen Yaren Alaca sütyeniyle poz verdi! "Işık saçıyorsun"

Fenomen Yaren Alaca sütyeniyle poz verdi! "Işık saçıyorsun"

Düğün kana bulandı! Çevik kuvvet ekipleri sevk edildi

Düğün kana bulandı! Çevik kuvvet ekipleri sevk edildi

İlginizi Çekebilir

Düğün tarzı şaşırttı! "Çağla değiştirmiş"

Düğün tarzı şaşırttı! "Çağla değiştirmiş"

Oğlunun sevgilisiyle yasak aşkını itiraf etti!

Oğlunun sevgilisiyle yasak aşkını itiraf etti!

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Cinsel içerikli mesajlar ünlü sunucuyu şoke etti! "Kayınvalide gelinin iç çamaşırlarını çalıp..."

Cinsel içerikli mesajlar ünlü sunucuyu şoke etti! "Kayınvalide gelinin iç çamaşırlarını çalıp..."

Pandemi sonrası yeni bir kronik hastalık ortaya çıktı

Pandemi sonrası yeni bir kronik hastalık ortaya çıktı

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.