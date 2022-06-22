HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Elektrikler ne zaman gelecek? 22 Haziran İstanbul'da hangi ilçelerde elektrikler kesik? İşte AYDEAŞ - BEDAŞ 22 Haziran elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

Elektrikler ne zaman gelecek? 22 Haziran İstanbul'da hangi ilçelerde elektrikler kesik? İşte AYDEAŞ - BEDAŞ 22 Haziran elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

22.06.2022 06:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı 22 Haziran 2022 Çarşamba günü AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklama ile yanıt buldu. Birçok kişi, AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşılan İstanbul elektrik kesintisi listesi ile ilgili detayları öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Peki 22 Haziran İstanbul'da hangi ilçelerde elektrikler kesik? İşte AYDEAŞ - BEDAŞ 22 Haziran elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

Elektrikler ne zaman gelecek? 22 Haziran İstanbul'da hangi ilçelerde elektrikler kesik? İşte AYDEAŞ - BEDAŞ 22 Haziran elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler 22 Haziran Çarşamba günü AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklamanın detaylarını öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Peki Elektrikler ne zaman gelecek? 22 Haziran İstanbul'da hangi ilçelerde elektrikler kesik? 22 Haziran AYEDAŞ BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz...

22 HAZİRAN ÇARŞAMBA HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

22 Haziran Çarşamba günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

22 HAZİRAN AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

22 HAZİRAN BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayakta alkışlandı! Herkes törene damga vuran bu ifadeleri konuşuyorAyakta alkışlandı! Herkes törene damga vuran bu ifadeleri konuşuyor
Eşi "Bana 5 yıl önce tecavüz etti, şimdi taciz ediyor" dedi, evine çağırıp öldürdü! Cesedin yanındaki notta bakın ne yazıyorduEşi "Bana 5 yıl önce tecavüz etti, şimdi taciz ediyor" dedi, evine çağırıp öldürdü! Cesedin yanındaki notta bakın ne yazıyordu
SGK'yı milyonlarca lira zarara uğrattılar! Çok sayıda gözaltı varSGK'yı milyonlarca lira zarara uğrattılar! Çok sayıda gözaltı var
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sergen Yalçın duyurmuştu, soruşturma açıldı!

Sergen Yalçın duyurmuştu, soruşturma açıldı!

Marmaris yanıyor! Şahan isyan etti: Bütün kış söyledik, neredeler?

Marmaris yanıyor! Şahan isyan etti: Bütün kış söyledik, neredeler?

Marmaris'te korkutan yangın... Havadan müdahale yeniden başladı!

Marmaris'te korkutan yangın... Havadan müdahale yeniden başladı!

Eşi "Bana 5 yıl önce tecavüz etti, şimdi taciz ediyor" dedi, evine çağırıp öldürdü! Cesedin yanındaki notta bakın ne yazıyordu

Eşi "Bana 5 yıl önce tecavüz etti, şimdi taciz ediyor" dedi, evine çağırıp öldürdü! Cesedin yanındaki notta bakın ne yazıyordu

Tarlada gezerken tesadüfen gördü!

Tarlada gezerken tesadüfen gördü!

İzinsiz topladılar! 438 bin 372 lira ceza ödeyecekler

İzinsiz topladılar! 438 bin 372 lira ceza ödeyecekler

İlginizi Çekebilir

Tuvaletinin geldiğini sandı! Farkında olmadan doğum yaptı

Tuvaletinin geldiğini sandı! Farkında olmadan doğum yaptı

Bebek bakıcısının itirafı olay oldu! “Bebeğe tecavüz ettim...”

Bebek bakıcısının itirafı olay oldu! “Bebeğe tecavüz ettim...”

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Eskiden milyonerdi! Şimdi cansız mankenlerle ıssız adada...

Eskiden milyonerdi! Şimdi cansız mankenlerle ıssız adada...

Bir nevi gençlik iksiri: Bol bol yiyerek koruyun!

Bir nevi gençlik iksiri: Bol bol yiyerek koruyun!

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.