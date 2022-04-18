Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi! AYEDAŞ-BEDAŞ kesinti sorgulama 18 Nisan 2022 Pazartesi

Elektrikler ne zaman gelecek? ve İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi günün en çok araştırılan soru ve konu başlıkları arasında bulunuyor. 18 Nisan 2022 Pazartesi günü yapılacak kesinti listesi AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşıldı. AYEDAŞ-BEDAŞ kesinti sorgulama ekranı ile elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Elektrik Kesintisi Yaşanacak Yerler : Abant, bağcı çakmak
Tahmin Edilen Elektrik Kesintisi Süresi : 4 saat
İlçe : Ümraniye
Şehir : İstanbul
Kesinti Başlangıç Tarihi : 18 Nisan-2022(Pazartesi) 13:30 Saatinde
Kesintinin Bitiş Vakti : 18 Nisan-2022(Pazartesi) Saati :17:30
Elektrik Noksanlığı İçin Yapılan Açıklama : Şebeke i̇yi̇leşti̇rme çalışmaları.
Okuyucu Yorumları 0 yorum