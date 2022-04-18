Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi! AYEDAŞ-BEDAŞ kesinti sorgulama 18 Nisan 2022 Pazartesi

Elektrikler ne zaman gelecek? ve İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi günün en çok araştırılan soru ve konu başlıkları arasında bulunuyor. 18 Nisan 2022 Pazartesi günü yapılacak kesinti listesi AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşıldı. AYEDAŞ-BEDAŞ kesinti sorgulama ekranı ile elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

18 NİSAN ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Elektrik Kesintisi Yaşanacak Yerler : Abant, bağcı çakmak

Tahmin Edilen Elektrik Kesintisi Süresi : 4 saat

İlçe : Ümraniye

Şehir : İstanbul

Kesinti Başlangıç Tarihi : 18 Nisan-2022(Pazartesi) 13:30 Saatinde

Kesintinin Bitiş Vakti : 18 Nisan-2022(Pazartesi) Saati :17:30

Elektrik Noksanlığı İçin Yapılan Açıklama : Şebeke i̇yi̇leşti̇rme çalışmaları.

