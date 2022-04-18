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Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi! AYEDAŞ-BEDAŞ kesinti sorgulama 18 Nisan 2022 Pazartesi

18.04.2022 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu olurken vatandaşlar, 18 Nisan 2022 Pazartesi günü için İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesini internette araştırmaya başladı. AYEDAŞ ve BEDAŞ açıklamada bulundu. Peki Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ-BEDAŞ tarafından 18 Nisan 2022 Pazartesi günü için yayımlanan İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi ve konuya ilişkin bilgiler haberimizde...

Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi! AYEDAŞ-BEDAŞ kesinti sorgulama 18 Nisan 2022 Pazartesi

Elektrikler ne zaman gelecek? ve İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi günün en çok araştırılan soru ve konu başlıkları arasında bulunuyor. 18 Nisan 2022 Pazartesi günü yapılacak kesinti listesi AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşıldı. AYEDAŞ-BEDAŞ kesinti sorgulama ekranı ile elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

18 NİSAN ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Elektrik Kesintisi Yaşanacak Yerler : Abant, bağcı çakmak
Tahmin Edilen Elektrik Kesintisi Süresi : 4 saat
İlçe : Ümraniye
Şehir : İstanbul
Kesinti Başlangıç Tarihi : 18 Nisan-2022(Pazartesi) 13:30 Saatinde
Kesintinin Bitiş Vakti : 18 Nisan-2022(Pazartesi) Saati :17:30
Elektrik Noksanlığı İçin Yapılan Açıklama : Şebeke i̇yi̇leşti̇rme çalışmaları.

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