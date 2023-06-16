Elektronik seçim sistemi nedir? Elektronik seçime ne zaman geçilecek, yerel seçimlerden sonra mı? YSK başkanı açıkladı!

Elektronik seçim sistemi YSK Başkanı Ahmet Yener'in açıklaması sonrası merak edildi. Yener, Türkiye’nin elektronik seçime geçmesinin şart olduğunu ifade edip bu konuda çalışmaların ne zaman başlayacağını aktardı. Bu açıklama sonrası, "Elektronik seçime ne zaman geçilecek, yerel seçimlerden sonra mı?" sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte elektronik seçim sistemi hakkında merak edilenler...
Elektronik seçim sistemi ile ilgili açıklama Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener tarafından yapıldı.
Yener, Türkiye’nin elektronik seçime geçmesinin şart olduğunu vurguladı.
Elektronik seçim sistemi hakkında açıklamada bulunan Yener, konuda yerel seçimlerden sonra çalışacaklarını vurguladı.
Elektronik seçim sistemi ABD, Estonya, İsviçre, Kanada ve Brezilya gibi ülkelerde uygulanıyor. Böylelikle oylar elektronik aygıtlarla toplanıp hızlıca değerlendiriliyor.
Elektronik seçim, halkın yaptığı seçimin elektronik aygıtlarla toplanıp,değerlendirilmesi işlemidir.
Elektronik oylama kiosklarla, İnternet telefonu ile, delikli kartlarla ve optik oy pusulaları ile yapılabilir.
Elektronik seçim sistemleri 1960 yılından bu yana kullanılmaktadır.