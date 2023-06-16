Elektronik seçim sistemi nedir? Elektronik seçime ne zaman geçilecek, yerel seçimlerden sonra mı? YSK başkanı açıkladı!

Elektronik seçim sistemi YSK Başkanı Ahmet Yener'in açıklaması sonrası merak edildi. Yener, Türkiye’nin elektronik seçime geçmesinin şart olduğunu ifade edip bu konuda çalışmaların ne zaman başlayacağını aktardı. Bu açıklama sonrası, "Elektronik seçime ne zaman geçilecek, yerel seçimlerden sonra mı?" sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte elektronik seçim sistemi hakkında merak edilenler...

ELEKTRONİK SEÇİME NE ZAMAN GEÇİLECEK?

Elektronik seçim sistemi ile ilgili açıklama Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener tarafından yapıldı.

Yener, Türkiye’nin elektronik seçime geçmesinin şart olduğunu vurguladı.

ELEKTRONİK SEÇİM SİSTEMİNE YEREL SEÇİMLERDEN SONRA MI GEÇİLECEK?

Elektronik seçim sistemi hakkında açıklamada bulunan Yener, konuda yerel seçimlerden sonra çalışacaklarını vurguladı.

ELEKTRONİK SEÇİM SİSTEMİ HANGİ ÜLKELERDE VAR?

Elektronik seçim sistemi ABD, Estonya, İsviçre, Kanada ve Brezilya gibi ülkelerde uygulanıyor. Böylelikle oylar elektronik aygıtlarla toplanıp hızlıca değerlendiriliyor.

ELEKTRONİK SEÇİM SİSTEMİ NEDİR?

Elektronik seçim, halkın yaptığı seçimin elektronik aygıtlarla toplanıp,değerlendirilmesi işlemidir.

Elektronik oylama kiosklarla, İnternet telefonu ile, delikli kartlarla ve optik oy pusulaları ile yapılabilir.

Elektronik seçim sistemleri 1960 yılından bu yana kullanılmaktadır.

