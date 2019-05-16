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Eleştirilen o videoyu eğlence için çekmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 20:17 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Torbalı ilçesinde, Sevim Sızıcı (40), 8 yaşındaki oğlu ile çekip, sosyal medyada yayınladığı video nedeniyle kendisine yöneltilen 'çocuğu üzerinden prim yapmaya çalıştığı' eleştirilerine yanıt verdi.

Eleştirilen o videoyu eğlence için çekmiş

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde, Sevim Sızıcı (40), 8 yaşındaki oğlu ile çekip, sosyal medyada yayınladığı video nedeniyle kendisine yöneltilen 'çocuğu üzerinden prim yapmaya çalıştığı' eleştirilerine yanıt verdi. Sızıcı, "Doktora götürdüm kanı yok. 5 kutu ilaç içti kanı olmadı. Dişi ağrıyor, 4 gündür doktora gidip geliyoruz, diş yaptırıyoruz. Bunun bir garantisi yok mu arkadaş? Ben bunu sıfır yaptım neden ikinci el araba gibi çıktı, bıktım" ifadelerinin yer aldığı videoyu tamamen eğlenmek için çekip, paylaştıklarını söyledi.
Torbalı'da oturan iki çocuk annesi Sevim Sızıcı, 2 ay önce, 8 yaşındaki oğlu Baran Sızıcı ile eğlenmek amacıyla cep telefonuyla bir video çekti. Anne Sızıcı, oğluyla çektiği videoda, "Doktora götürdüm kanı yok. 5 kutu ilaç içti kanı olmadı. Dişi ağrıyor, 4 gündür doktora gidip geliyoruz, diş yaptırıyoruz. Bunun bir garantisi yok mu arkadaş? Ben bunu sıfır yaptım neden ikinci el araba gibi çıktı, bıktım" ifadelerini kullandı. Ardından da bu videoyu sosyal medyada paylaştı. Sızıcı'nın bu paylaşımını yaklaşık 2 milyon kişi izledi. Sızıcı'nın bu videosu bir televizyon kanalında da 'çocuğu üzerinden prim yapmaya çalıştığı' gerekçesiyle eleştirildi.
'EĞLENELİM DERKEN, MAĞDUR OLDUM'
21 bin takipçisi bulunan uygulamadaki hesabından yayınladığı videoya gelen tepkilere anlam veremediğini belirten Sızıcı, "Eğlenmek amacıyla çektiğimiz bir videoydu. Neden tepki gösterildiğini anlamadım. Çocuğum üzerinden prim yaptığım söylendi. Diyarbakır'dan akrabalarım arayıp, bunun gerçek olduğunu sandıklarını söylediler. Oysa ki böyle bir şey yok. Televizyon kanallarında da bu videonun çıkması beni çok rahatsız etti. Çocuğuma kan ve vitamin ilacı veriyordum. Şu an bir ilaç vermiyorum. Eğlenelim derken, mağdur oldum. Çocuğum üzerinden prim yapmak gibi bir amacım yoktu" dedi.
Videoyu yayınladığı sosyal medya uygulamasını da kullanmaya devam edeceğini belirten Sızıcı, "Bu saldırıları takmayacağım, yola devam edeceğim" diye konuştu.
Çaybaşı 80. Yıl İlkokul 2. sınıf öğrencisi B.S. de annesi ile video çekmekten büyük keyif aldığını söyledi. Sızıcı, gelen eleştiri ve tepkiler üzerine videoyu kaldırdığını söyledi.

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Eleştirilen o videoyu eğlence için çekmişEleştirilen o videoyu eğlence için çekmiş

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