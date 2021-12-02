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Elif Ada neden ve nasıl öldü? Mustafa Gaffar yakalandı mı mı? İşte Elif Ada olayı…

02.12.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’yi yasa boğan olay, Antalya’nın Serik ilçesinde yaşandı. 3 aylık Elif Ada bebek, annesi Beyza Nur Erol’un dini nikahla eşi Mustafa Gaffar tarafından darp edildi.

Elif Ada neden ve nasıl öldü? Mustafa Gaffar yakalandı mı mı? İşte Elif Ada olayı…

Annesi Beyza Nur Erol, minik kızı Elif Ada’nın nefes alamadığını fark ederek, sağlık ekiplerine haber verdi. Acil serviste yapılan kontrollerin ardından Elif Ada’nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Peki Elif Ada neden ve nasıl öldü? Mustafa Gaffar yakalandı mı? İşte Elif Ada olayı…

ELİF ADA OLAYI NEDİR?

Antalya’nın Serik ilçesinde, annesi Beyza Nur Erol’un dini nikâhlı yaşadığı Mustafa Gaffar tarafından dövülen 3 aylık Elif Ada bebeğin ölümü, Türkiye’yi yasa boğdu. Kızı Elif Ada’yı kaybeden anne Beyza Nur Erol, Mustafa Gaffar hakkında şikâyetçi oldu.

MUSTAFA GAFFAR YAKALANDI MI?

Mustafa Gaffar, dini nikâhlı eşi Beyza Nur Erol’un şikâyetinin ardından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

ELİF ADA NEDEN VE NASIL ÖLDÜ?

Kira yüzünden tartıştıklarını söyleyen Beyza Nur Erol, Mustafa Gaffar’ın kendisini dövdüğü esnada Elif Ada’nın uyandığını ve Gaffar’ın sinirini ondan çıkardığını söyledi. Polisteki ifadesi oraya çıkan Beyza Nur Erol, Mustafa Gaffar’ın ev kirası için biriktirdiği parayı aldığını, bu esnada gürültüden korkan kızı Elif Ada’nın ağlamaya başladığını belirtti.

Elif Ada neden ve nasıl öldü? Mustafa Gaffar yakalandı mı mı? İşte Elif Ada olayı…

Beyza Nur Erol, Mustafa Gaffar’ın susması için bebeğin başına vurduğunu ifade etti. Mustafa Gaffar ise olay günü minik Elif Ada’nın başını çarptığını iddia etti.

Daha önce de vücudunda sürekli morluklar olduğunu, kızının kolunun kırıldığını iddia eden anne Erol, "Ama ben şimdiye kadar kendisinin yaptığını görmedim. Ben ona bırakıp bir yere gidip geleyim, bir yerlerinde morluk olurdu. Görmediğim için de ‘O yapmamıştır çevrede seven birçok insan olduğu için birisi yapmıştır’ diye düşündüm. Onu suçlamak istemedim. Son olayda kendi gözümle gördüğüm için artık eminim yani onun yaptığına. Daha önce bana da defalarca şiddet uyguladı. Şikayette bulunacaktım. Şikayette bulunmamam için tehdit etti. Sürekli değişeceğini söyledi. Ama her seferinde aynısı oldu. 2019 yılından bu yana beraberiz onunla ilk çocuğumuz, 3 aylık. Nikahlı olmadığımız için çocuk, ilk eşimin soyadını taşıyordu” ifadelerini kullandı.

Elif Ada neden ve nasıl öldü? Mustafa Gaffar yakalandı mı mı? İşte Elif Ada olayı…

‘HASTANEYE GİTTİĞİ SIRADA ÖLMÜŞTÜ’

Dede Abdullah Erol da "Kızımı ve bebeği darbettikten sonra torunumun başında morluklar vardı. Doktora gittik beyin cerrahına göndermek için geri gönderdiler. Sabah beyin cerrahına götürecektik. Sabah bana haber verdiler. Ben hemen koşarak kızımın evine gittim. Bebeği görünce 112’ye ve polise haber verdim. Ambulans geldi. Çocuğumuzu alıp hastaneye götürdü. Ama o sırada ölmüştü” dedi.

Mustafa Gaffar da emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gaffar, çıkarıldığı Nöbetçi Mahkemece hakimlik tarafından tutuklandı.

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