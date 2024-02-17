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  4. Elinde matkapla namaz kılan robot taklidi yapmaya çalıştı: Sosyal medyada tepki çeken "Robokıble" videosu

Elinde matkapla namaz kılan robot taklidi yapmaya çalıştı: Sosyal medyada tepki çeken "Robokıble" videosu

17.02.2024 10:36 | Son Güncelleme:
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Eline matkap alıp namaz kılıyormuş gibi yaparak kendini robota benzetmeye çalışan kişi sosyal medyada tepkilere yol açtı. "Robokıble" etiketiyle yaptığı paylaşımdaki videoyu çeken kişinin de kahkahalarla eşlik ettiği duyuldu. Şahsın diğer paylaşımları da dikkatlerden kaçmadı.

Müslümanların namaz ibadetiyle dalga geçercesine hareketler yapan E.D. isimli kullanıcı eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Sol eline matkap alan E.D., matkabın mekanik sesiyle kendini robot gibi göstermeye çalışırken bir yandan da secdeye ve rükûya eğilme hareketlerini sergiledi.

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ARKADAŞI ÇOK KOMİK BULDU

Namaz kılıyormuş gibi yaparak çektiği videoyu çeken kişi ise kahkahalar attığı duyuluyor.

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O anları paylaşan E.D. aynı zamanda Taksim caminin ışıklandırma yanıp sönmesi ile de dalga geçerek "yeni parti Beyoğlu’nda" notu ile paylaşım yaptı.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Namaz robot matkap
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