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Elini masaya vurdu, sert çıktı! Sarıgül'den 'Millet İttifakı' sözleri: 'Keşke onlar da çalışsaydı! Biri hariç...'

12.06.2023 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı seçiminin gerçekleştiği akşam attığı 'Kılıçdaroğlu' tweet'iyle ilgili konuşan TDP lideri Mustafa Sarıgül o anlarda canlı yayında elini masaya vurarak sert tepkisini ifade etti. Seçim sonuçlarını değerlendiren Sarıgül, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim performansı ile ilgili dikkat çeken yorumlar yaparken Millet İttifakı'ndan bir partiyi hariç tutup 5 partiyi eleştirdi.

Elini masaya vurdu, sert çıktı! Sarıgül'den 'Millet İttifakı' sözleri: 'Keşke onlar da çalışsaydı! Biri hariç...'

Sosyal medyada masaya vurduğu anların videolarıyla sık sık gündeme gelen TDP lideri Mustafa Sarıgül canlı yayında bir kez daha masaya vururken bu kez neden vurduğunu da açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanmak için elinden geleni yaptığını savunan Sarıgül, "Verdiğimiz oylar boşa gitmemiştir. Direncimizi kesinlikle kıramayacaklar. Eninde sonunda doğrular galip gelecek" mesajını verdi.

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GÜNDEM OLAN TWEET'İNİ HATIRLATTI

Konuşmasının devamında 28 Mayıs akşamı Twitter'dan paylaştığı 'Kılıçdaroğlu' gönderisini hatırlatan "Sarıgül, Hiç kimse cesaret edemedi, şu ana kadar da kimsenin fazla sesi çıkmıyor. O tweet aynen şöyleydi: Sen kaybetmedin, biz kazandıramadık. Hakikaten yazıklar olsun bize!" ifadelerini kullandı. Sarıgül'ün Halk TV ekranlarında gerçekleşen bu anlarda masaya vurduğu görüldü.

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"MASAYA NİYE VURUYORUM? ÇÜNKÜ..."

Sarıgül, "İşte ben masaya vurduğum zaman diyorsunuz ki 'Masaya niye vuruyorsun?' Niye vuruyorum? Haksızlığa karşı durmak için vuruyorum" diyerek masaya vurmasına açıklık getirdi.

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"KEŞKE ONLAR DA ÇALIŞSALARDI! İYİ PARTİ HARİÇ"

TDP lideri ardından sözlerine "Türkiye tarihinde ilk defa Sayın Kılıçdaroğlu hayatında bir araya gelemeyecek insanları bir araya getirdi. Sayın Kılıçdaroğlu ilk defa ilk turda psikolojik üstünlüğü toplumda iktidara karşı ele geçirdi. İktidarın konsantrasyonunu bozdu. Diğer liderler de o akşamdan itibaren onlar da toplantılarını yapsalardı, Sayın Kılıçdaroğlu'na destek verselerdi keşke. O gece Sayın Kılıçdaroğlu yalnız bırakıldı. İYİ parti hariç. İYİ Parti 1. turda çok yoğun çalıştı." diyerek devam etti.

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