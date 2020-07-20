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  4. Eliyle koymuş gibi buldu! Cüzdan hırsızı kamerada

Eliyle koymuş gibi buldu! Cüzdan hırsızı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2020 09:35 | Son Güncelleme

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan bir iş hanının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hırsızın kaşla göz arasında bir dükkandaki çekmecede bulunan cüzdanı alıp kayıplara karıştığı görüldü. Oldukça rahat tavırlarıyla dikkat çeken zanlının, cüzdana kendi eliyle koymuş gibi kolayca ulaşması ise dikkatlerden kaçmadı. Hırsızın cüzdanı alma anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı...

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi’nde meydana geldi. Bursa’nın en işlek caddelerinden olan İnönü Caddesi’ndeki Kamil Koç İş Merkezi’nde görevli olan Hüseyin Noyan, tuvalete giderken cebindeki cüzdanını çekmeceye bıraktı. İş merkezinin önünden geçen zanlı ise, sanki para kendisini çekmişçesine iş merkezine girdi. Arkasından gelen kişiyi kollayan zanlı, bir şeyler sorduktan sonra dışarı yöneldi. Arkasındakinin asansöre bindiğini gören zanlı, etrafına baktıktan sonra güvenlik noktasındaki çekmecede bulunan cüzdanı ve güneş gözlüğünü alarak iş merkezinden çıktı.

Tuvaletten döndüğünde cüzdanının yerinde olmadığını gören Hüseyin Noyan, polis ekiplerine haber verdi. Cüzdanında yaklaşık bin lira olduğunu belirten Noyan, “Rahat rahat gelerek kameralara bakarak kaçmış. Kredi kartı, ehliyet, nüfus cüzdanı ve bir miktar para vardı. Hepsini alıp kaçmış” diye konuştu.

Yaşananların hepsi ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. (İHA)

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