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Ellie Goldstein sınırları aşmaya devam ediyor: Dünyanın her yerinde olmak istiyorum!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Down Sendromlu İngiliz model, Ellie Goldstein, geleneksel güzellik standardını her seferinde yıkmayı başarıyor. Son olarak Allure dergisine poz veren Goldstein, geleceğe yönelik hedefleri sorulduğunda, "Bundan on yıl sonra, dünyanın her yerinde olmak istiyorum" dedi.

Ellie Goldstein sınırları aşmaya devam ediyor: Dünyanın her yerinde olmak istiyorum!

Bu yılın başlarında Gucci Beauty kampanyasında yer alan ve Down Sendromlu ilk büyük model olan 18 yaşındaki, Ellie Goldstein Allure'un yeni dijital sayısını süslüyor.

'Erişilebilirliğin Güzelliği' adındaki fotoğraf serisinde Goldstein, yakın çekim kapak fotoğrafı için pastel mavi göz farı ile fotoğraflandı.

ENGELLİ MODELLERİN ÖNÜNÜ AÇTI

Goldstein'ın yönetim şirketi, Allure'a, yükselen yıldızla işbirliği yapmanın nasıl bir şey olduğunu anlattı ve engelli modellerin önünü nasıl açtığını açıkladı. Zoe Proctor, verdiği demeçte, 'Herkesin enerji seviyelerini farklı bir yere getiriyor. Onu kamera önünde izlemek kesinlikle nefes kesici ve gerçekten çok dokunaklı' dedi.

Goldstein, sette yarattığı enerjiyle ilgili benzer duyguları paylaştı: 'Asla üzülmüyorum ya da üzülmüyoru sinirlenmiyorum. Her zaman mutlu ve ışıltılıyım. Ve biraz da arsızım. Bundan on yıl sonra, dünyanın her yerinde olmak istiyorum.'

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