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Elon Musk'a evrende yalnız olup olmadığımız ve uzaylıların gerçek olup olmadığı soruldu! Verdiği yanıt dikkat çekti: "Sanırım uzaylılar..."

05.10.2023 22:15 | Son Güncelleme:
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Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Bakü'deki 74. Uluslararası Uzay Kongresi'nde konuştu. Musk, evrende yalnız olup olmadığımız ve uzaylıların gerçek olup olmadığı sorulduğunda ise dikkat çeken bir yanıt verdi. Ünlü milyarder, “Uzaylıların gerçek olduğuna dair bir kanıt görmedim. Sanırım uzaylılar bizleriz. Eğer insanlık bu koca karanlık içerisindeki küçük bir mum ışığı ise ateşimizin sönmediğinden emin olmak için her şeyi yapmalıyız.” dedi.

Elon Musk'a evrende yalnız olup olmadığımız ve uzaylıların gerçek olup olmadığı soruldu! Verdiği yanıt dikkat çekti: "Sanırım uzaylılar..."

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 74. Uluslararası Uzay Kongresi'ne video konferansla katılan Musk, Starship projesi ve SpaceX hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Musk, Starship projesi kapsamında uzaya gönderilecek roketin iki parçası için yeniden tasarlanmış bir ayırma sisteminin bir sonraki test uçuşunda kullanılacağını ifade etti.

Denemenin tarihi hakkında bilgi vermeyen Musk, yeniden tasarlanan bu sistemin projeye yönelik en büyük riski oluşturduğunu belirtti.

"FIRLATMANIN EN RİSKLİ KISMI BU NOKTA"

Musk, bu sistemde hız kazandırıcı roketin üst kısmının asıl roketle birlikte patlatıldığını ve bunu ilk kez yapacaklarını kaydederek, bu yüzden fırlatmanın en riskli kısmının bu nokta olduğunu ifade etti.

Bu riskli fırlatma aşamasında roketin havada patlamadığı sürece yörüngeye ulaşma olasılığının yüksek olduğunu kaydeden Musk, bu sistemin öncülüğünü eski Sovyetler Birliğinin yaptığına dikkati çekti.

Musk, Starship roketinin diğer roketlerden temel farkının tamamen yeniden kullanılabilir şekilde tasarlandığını vurgulayarak, güçlendirici roket, ana roket ve aşamaların hızla yeniden kullanılabilir olacağını belirtti.

İnsanlı veya insansız bir uzay aracının Mars’a gönderilme olasılığı sorusunu yanıtlayan Musk, Mars'a insansız bir aracın gönderilmesi konusunda, Dünya ve Mars arasındaki ulaşım penceresinin her 26 yılda bir oluştuğunu ve böyle bir yolculuk için 3 ila 4 yıllık hazırlık süreci olduğunu vurguladı.

Musk ayrıca, 4 ila 5 yıl sonrasında SpaceX’in günde birden çok fırlatış, yılda en az 1000 fırlatış yapmasını planladıklarını kaydetti.

SpaceX’in tasarladığı yeni uzay elbisesinin Ay’da ve Mars’ta kullanılabileceğini belirten Musk, kıyafetin gelişim aşamasında olduğunun altını çizdi.

Musk, Tesla’nın Mars veya Ay yüzeyinde gidebilecek bir araç tasarımı olup olmadığı sorulduğunda, elektrikli araçların diğer motorlar gibi oksijene ihtiyacı olmadığı için böyle bir aracın yapılmasının mümkün olduğunu söyledi.

"KANIT GÖRMEDİM... SANIRIM UZAYLILAR BİZLERİZ"

Evrende yalnız olup olmadığımız ve uzaylıların gerçek olup olmadığı sorulduğunda ise Musk, “Uzaylıların gerçek olduğuna dair bir kanıt görmedim. Sanırım uzaylılar bizleriz. Eğer insanlık bu koca karanlık içerisindeki küçük bir mum ışığı ise ateşimizin sönmediğinden emin olmak için her şeyi yapmalıyız.” dedi.

uzay

STARSHIP PROJESİ

1960'lı yılların sonlarında eski Sovyetler Birliği tarafından Ay'a gönderilmesi planlanan ve 30 motora sahip N1 roket projesi, dört deneme sonucunda da başarısız olmuş ve iptal edilmişti.

NASA, Artemis programı çerçevesinde, astronotları Ay yüzeyine göndermek için Starship roketinin farklı bir versiyonunu geliştirmesi için Space X ile anlaşma imzalamıştı.

Elon Musk, daha yüksek teknolojiye sahip 33 motorlu Starship'i, uzaya uydu ve insan göndermek amacıyla kullanmayı hedeflediğini bildirmişti.

Test sonucunun yetkililer tarafından yeterli bulunması halinde Starship, uzaya ilk seferini yaparak dünyanın en güçlü roketi unvanını elde edecek. (AA)

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