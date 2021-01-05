Elon Musk açıkladı: SpaceX Super Heavy roketini fırlatma kulesi ile yakalayacak!

Elon Musk Twitter'da oldukça aktif. Hemen hemen her gün önemli bir paylaşımda bulunan SpaceX'in ve Tesla'nın CEO'su, şu aralar SpaceX'in projelerine ağırlık vermiş durumda. Bu anlamda Musk'ın hedefinde ise Super Heavy roketi var. Bu roket, insanlığın başka gezegenlere seyahat etmesini sağlayacakken, aynı zamanda bir uçak gibi A şehrinden B şehrine olan yolculuklarda da kullanılacak. En azından beklentiler bu yönde. Dünyanın en önemli roketlerinden biri olarak gösterilen Super Heavy için Musk'ın son yaptığı paylaşımın konusu ise mühendislik sınırlarını biraz zorlayacak nitelikte.

SUPER HEAVY ROKETİ KENDİ KENDİNE İNMEYECEK

Super Heavy hakkında bir paylaşımda bulunan takipçisine yanıt veren Musk, Super Heavy'nin Dünya'ya dönüş planından bahsetti. Musk bu noktada Super Heavy roketini kalkış fırlatma kulesinin koluyla yakalamaya çalışacaklarını söyledi. Ünlü isme göre ızgara kanatları kullanılarak yük başarılı bir şekilde alınacak. Yani roket, Falcon 9'da olduğu gibi dış yüzeyindeki kanatçıkları kullanmayacak, bunun yerine kalkış yaptığı kulenin kanatları tarafından yakalanacak.