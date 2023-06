Elon Musk adeta meydan okudu... Onunla kafes maçı yapmaya hazır olduğunu söyledi! İsmi sizi de şaşırtacak

O isim Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in ta kendisi. Elon Musk vs Mark Zuckerberg olayının ayrıntıları ise oldukça ilginç...

ELON MUSK'TAN ZUCKERBERG'E "KAFES DÖVÜŞÜNE HAZIRIM" MESAJI!

Her şey Elon Musk'ın Meta'nın yakında Twitter'a rakip olarak Threads adında bir platform başlatabileceğine yönelik söylentilere yanıt vermek üzere Twitter'a girmesiyle başladı. Bildiğiniz üzere Twitter'ın sahibi Elon Musk.

Business Insider'ın haberine göre Musk, böyle bir platformun hayata geçirilmesinin dünyanın başka seçenek olmaksızın Zuckerberg’in parmağının altına sokacağını ima etti.

Muhtemelen böyle bir platformun hayata geçirilmesinin sonunda Dünya'yı "başka hiçbir seçenek kalmadan sadece Zuckerberg'in kontrolü altına sokacağını" söylemek istedi.

Bir Twitter kullanıcısı ise Musk'a yanıt verdi ve "Dikkatli olsan iyi olur @elonmusk ju jitsu yaptığını duydum" dedi.

Musk da bunun üzerine "I’m up for a cage match if he is lol" şeklinde bir tweet daha attı ve bir kafes dövüşüne hazır olduğunu ifade etti.

I’m up for a cage match if he is lol — Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2023

MUSK NE DEMEK İSTİYOR?

Bu ifadede yer alan "I'm up for a cage match" ifadesi, "bir kafes maçına hazırım" veya "bir kafes dövüşüne katılmaya istekliyim" anlamına geliyor. Ancak, "lol" ifadesi, bu ifadeye mizahi veya esprili bir ton katıyor. Dolayısıyla, Musk aslında ciddi bir kafes dövüşüne girmek istemese de, bu ifadeyi kullanarak şaka yaptığını veya espri yaptığını ifade etmek istiyor gibi görünüyor.

Özetle, bu ifadeyle Musk, Zuckerberg ile meydan okuma anlamında bir şaka veya espri yapıyor.

Musk'ın kafes dövüşü teklifinin sadece bir şaka olduğu düşünülüyor.

Musk'ın kafes dövüşü teklifinin sadece bir şaka olduğu düşünülüyor olsa da yine de sosyal medya kullanıcılarının ilgisini toplamayı başardı.