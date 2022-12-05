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Elon Musk "azaldı" dedi ama araştırmalar tam tersini söylüyor! Baş Twit'çi hata mı yaptı?

05.12.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Takvimler 24 Kasım'ı gösteriyordu... Twitter'ın yeni sahibi Baş Twit'çi Elon Musk, platformda nefret söylemi izlenimlerinin üçte bir oranında azaldığını paylaştı. Yeni bir araştırma ise Elon Musk'ın tam tersini söylüyor. Araştırmaya göre, aynı dönemde Twitter'daki nefret söylemi kullanımı katlanarak arttı. "Baş Twit'çi hata mı yaptı?" sorusu gündeme gelirken, gözler Elon Musk'tan gelecek açıklamaya çevrildi.

Elon Musk "azaldı" dedi ama araştırmalar tam tersini söylüyor! Baş Twit'çi hata mı yaptı?

Twitter'da nefret söylemi üzerine tartışmalar yaşanırken, sosyal medya platformunun yeni sahibi olan Elon Musk, 24 Kasım'da platformda nefret söylemi "izlenimlerinin" üçte bir oranında azaldığını söyledi ve Twitter ekibini tebrik etti. Ancak yeni bir araştırma Musk'ın tam tersini gösterdi. Gizmodo'nun haberleştirdiği yeni bir araştırmaya göre, aynı dönemde Twitter'daki gerçek nefret söylemi kullanımı katlanarak arttı.

ÜÇ KATINA ÇIKTI

Haberde, Dijital Nefretle Mücadele Merkezi tarafından yapılan bir araştırmada, Twitter'da N-word (N sözcüğü) kullanımının, Musk'ın 27 Ekim'de platformu devralmasından önceki tüm ayın günlük ortalamasına kıyasla, Musk'ın tweet'ine kadar geçen haftada üç katına çıktığını gösterdiği belirtildi. İnsanların kökenine veya cinsel tercihine yönelik hakaretler içeren tweet'lerde de benzer dramatik artışların görüldüğü bilgisi verildi.

"YÜZDE 260 DAHA FAZLA"

Habere göre, Dijital Nefretle Mücadele Merkezi'nin araştırmasında bir analiz platformu olan Brandwatch kullanıldı. 18-24 Kasım tarihleri arasında N sözcüğünün 30.546 kez kullanıldığı bulundu. Bunun, 2022'nin haftalık ortalamasından yüzde 260 daha fazla olduğu ifade edildi.

FILE PHOTO: Illustration shows Elon Musk photo and Twitter logo

Öte yandan haberde, verilerin doğrudan Musk'ın iddialarıyla çelişmediği belirtildi.

Musk, nefret söylemi çalışmasına ilişkin bir New York Times haberinin "tamamen yanlış" olduğunu tweetlemişti. 2 Aralık'ta ise, "nefret söylemi izlenimlerinin (tweetin görüntülenme sayısı) düşmeye devam ettiğini" yazarak orijinal grafiği yeniden paylaşmıştı. Daha sonra "Günde yaklaşık 500 milyon tweet ve milyarlarca gösterim var, yani nefret söylemi gösterimleri < Twitter'da görülenlerin %0,1'i!" demişti.

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sosyal medya Elon Musk Twitter

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