Elon Musk "azaldı" dedi ama araştırmalar tam tersini söylüyor! Baş Twit'çi hata mı yaptı?

Twitter'da nefret söylemi üzerine tartışmalar yaşanırken, sosyal medya platformunun yeni sahibi olan Elon Musk, 24 Kasım'da platformda nefret söylemi "izlenimlerinin" üçte bir oranında azaldığını söyledi ve Twitter ekibini tebrik etti. Ancak yeni bir araştırma Musk'ın tam tersini gösterdi. Gizmodo'nun haberleştirdiği yeni bir araştırmaya göre, aynı dönemde Twitter'daki gerçek nefret söylemi kullanımı katlanarak arttı.

Haberde, Dijital Nefretle Mücadele Merkezi tarafından yapılan bir araştırmada, Twitter'da N-word (N sözcüğü) kullanımının, Musk'ın 27 Ekim'de platformu devralmasından önceki tüm ayın günlük ortalamasına kıyasla, Musk'ın tweet'ine kadar geçen haftada üç katına çıktığını gösterdiği belirtildi. İnsanların kökenine veya cinsel tercihine yönelik hakaretler içeren tweet'lerde de benzer dramatik artışların görüldüğü bilgisi verildi.

Hate speech impressions down by 1/3 from pre-spike levels. Congrats to Twitter team! pic.twitter.com/5BWaQoIlip

Habere göre, Dijital Nefretle Mücadele Merkezi'nin araştırmasında bir analiz platformu olan Brandwatch kullanıldı. 18-24 Kasım tarihleri arasında N sözcüğünün 30.546 kez kullanıldığı bulundu. Bunun, 2022'nin haftalık ortalamasından yüzde 260 daha fazla olduğu ifade edildi.

Öte yandan haberde, verilerin doğrudan Musk'ın iddialarıyla çelişmediği belirtildi.

Musk, nefret söylemi çalışmasına ilişkin bir New York Times haberinin "tamamen yanlış" olduğunu tweetlemişti. 2 Aralık'ta ise, "nefret söylemi izlenimlerinin (tweetin görüntülenme sayısı) düşmeye devam ettiğini" yazarak orijinal grafiği yeniden paylaşmıştı. Daha sonra "Günde yaklaşık 500 milyon tweet ve milyarlarca gösterim var, yani nefret söylemi gösterimleri < Twitter'da görülenlerin %0,1'i!" demişti.

Hate speech impressions (# of times tweet was viewed) continue to decline, despite significant user growth!@TwitterSafety will publish data weekly.



Freedom of speech doesn’t mean freedom of reach. Negativity should & will get less reach than positivity. pic.twitter.com/36zl29rCSM