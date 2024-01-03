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  4. Elon Musk da katılmak istediğini açıklamıştı! Teknofest Adana için eğlenceli paylaşım

Elon Musk da katılmak istediğini açıklamıştı! Teknofest Adana için eğlenceli paylaşım

03.01.2024 20:50 | Son Güncelleme:
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Tesla ve SpaceX'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk, geçtiğimiz aylarda yaptığı paylaşımda gelecek yıl Teknofest'e katılmayı dört gözle beklediğini duyurmuştu. 2024 yılında Adana'da gerçekleşecek olan Teknofest'le ilgili çalışmalar da sürüyor. Teknofest'in resmi Twitter hesabından ise "Teknofest Adana'ya gel gidek" notuyla eğlenceli bir tanıtım videosu yayınlandı.

Elon Musk da katılmak istediğini açıklamıştı! Teknofest Adana için eğlenceli paylaşım

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, gelecek yıl Teknofest'e bizzat katılmayı ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını görüşmeyi dört gözle beklediğini açıklamıştı. Teknofest görüntülerinin olduğu bir videoyu paylaşan Musk, festival kapsamındaki yarışmalara katılan tüm takımları tebrik etmişti.

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"TEKNOFEST ADANA'YA GEL GİDEK"

2024 yılında Elon Musk'ın da katılması beklenen Teknofest'in Adana'da düzenleneceği de duyurulmuştu. Teknofest'in Twitter hesabından ise Adana'yla ilgili eğlenceli bir tanıtım videosu paylaşıldı. "Teknofest Adana'ya gel gidek" başlıklı paylaşımda, yarışmaya katılacak takımlar için de link verildi.

ERDOĞAN'I DA ZİYARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere 2023 Eylül ayında gittiği New York'ta ikili görüşmeleri kapsamında Elon Musk'ı da kabul etmişti.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan kabule ilişkin yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile iş birliği imkanlarının doğabileceğini belirterek, Musk'ı TEKNOFEST'e davet etmişti.

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