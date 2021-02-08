Elon Musk Dogecoin için video paylaştı!

Elon Musk Twitter'a dönüşü ile Dogecoin'i hareketlendirmeyi başarmıştı. Musk'ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği tweet bombardımanı sonrası Dogecoin yüzde 50'nin de üzerinde bir değer kazanmıştı. Fakat Elon Musk, Dogecoin'in peşini bırakmadı. Tesla ve SpaceX'in CEO'su olan ünlü isim, Dogecoin hakkında paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

ELON MUSK'TAN DOGECOİN EĞİTİM VİDEOSU PAYLAŞIMI

Dogecoin için paylaşım yapan Elon Musk, bu kez paylaşımında bir videoya yer verdi. Musk'ın paylaştığı video, hareketli ve bir o kadar da eğlenceli. Videonun başrolünde ise Shiba Inu köpeği var. Musk ise söz konusu tweetine ''Dogecoin eğitim videosu'' notunu düştü. İddialara göre bu video sonrası Dogecoin'in değeri yine arttı.

Ð is for Ðogecoin! Instructional video.https://t.co/UEEocOfcTb — Elon Musk (@elonmusk) February 8, 2021

''BU GECE İŞE DÖN''

Musk'ın tweetine pek çok kişi yanıt verdi. Musk'ın bir takipçisi ise ''Elon peki ya Mars, lütfen uzun süre dikkatinizi dağıtmayın'' diyerek Musk'ın Mars yolculuğuna konsantre olması yönünde çağrıda bulundu. Ünlü isim ise takipçisinin bu çağrısını ''Bu gece işe dön!'' diyerek cevapladı. Musk'a ayrıca üst üste infilak eden Starship hakkında da sorular geldi. Musk bunları da samimiyetle yanıtladı.

