Elon Musk duyurdu: X'te (Twitter'da) kullanıcılar artık video indirebiliyor! Ama tüm kullanıcılar bu özellikten yararlanamıyor

X'e video indirme özelliği geldi. Eskiden Twitter olarak bilinen sosyal ağ, birkaç kriter yerine getirildiği sürece kullanıcıların web sitesinden video indirmesine izin veriyor.

İŞTE O KRİTERLER

İlk olarak, Elon Musk'ın kişisel X hesabından paylaştığı gönderiye göre tüm kullanıcılar değil, doğrulanmış kullanıcılar bu özellikten yararlanabiliyor. Yani bu özellik çoğunlukla Blue aboneliği için ödeme yapan kişilerden oluşan doğrulanmış kullanıcılara özel.

Ayrıca, Musk'ın gönderisinde de bahsettiği gibi, içerik oluşturucunun yayınladığı içeriğin indirilmesine açıkça izin vermesi gerekiyor.

Verified users can now download videos if the content creator allows it pic.twitter.com/L0lGQe0iPI — Elon Musk (@elonmusk) August 3, 2023

TWITTER'DAN NASIL VİDEO İNDİRİLİYOR? ELON MUSK BÖYLE AÇIKLADI

Musk doğrulanmış bir kullanıcının bir video tam ekran modundayken ekranın sağ üst köşesindeki üç nokta (...) menüsüne dokunarak içeriği indirebileceğini açıkladı.

Musk ayrıca, yakında sadece ekrandaki içeriğe dokunup basılı tutarak video indirmeye izin vereceklerini söyledi.

Bazı kullanıcılar ise Musk'ın tweet'in altında özelliğe dair ekran görüntüleri paylaştı.



