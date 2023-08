Elon Musk duyurdu: X'te (Twitter'da) kullanıcılar artık video indirebiliyor! Ama tüm kullanıcılar bu özellikten yararlanamıyor

X'e video indirme özelliği geldi. Eskiden Twitter olarak bilinen sosyal ağ, birkaç kriter yerine getirildiği sürece kullanıcıların web sitesinden video indirmesine izin veriyor.

İlk olarak, Elon Musk'ın kişisel X hesabından paylaştığı gönderiye göre tüm kullanıcılar değil, doğrulanmış kullanıcılar bu özellikten yararlanabiliyor. Yani bu özellik çoğunlukla Blue aboneliği için ödeme yapan kişilerden oluşan doğrulanmış kullanıcılara özel.

Ayrıca, Musk'ın gönderisinde de bahsettiği gibi, içerik oluşturucunun yayınladığı içeriğin indirilmesine açıkça izin vermesi gerekiyor.

Verified users can now download videos if the content creator allows it pic.twitter.com/L0lGQe0iPI