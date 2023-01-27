Elon Musk hakkında çok çarpıcı iddia! Tepkisi merak ediliyordu, yanıt gecikmedi

Gündemin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Elon Musk, dün Mr. Tweet gelişmesiyle tüm ilgiyi yine kendisine çekmişti. Musk, bir avukatın kendisine Mr. Tweet demesinden yola çıkarak Twitter kullanıcı adını Mr. Tweet olarak değiştirmişti. Kısaca Elon Musk, Mr. Tweet olmuştu. Daha sonra ise Twitter'ın kullanıcı adını eski haline getirmesine izin vermediğini belirtmişti. Şimdi ise Elon Musk hakkında çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

BORCUN BİR KISMINI GERİ ÖDEMEK İÇİN...

WSJ'nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Elon Musk'ın ekibi 13 milyar dolarlık borcun bir kısmını ödemek için önemli bir hamlede bulundu. Haberde, Elon Musk'ın ekibinin Twitter'ın satın alınması kapsamında aldığı 13 milyar dolarlık borcun bir kısmını geri ödemek için yatırımcılarla 3 milyar dolar toplamak üzere görüşmelerde bulunduğu ileri sürüldü.

Bu habere karşı Musk'ın tepkisi merak ediliyordu. Ancak ünlü milyarder merak edilen tepkisini Twitter'dan kendisine yöneltilen bir soruya yanıt vererek göstermeyi tercih etti.

"HAYIR"

Elon Musk, söz konusu iddiayı paylaşıp "Bu hikaye doğru mu?" diye soran bir Twitter kullanıcısını "Hayır" diyerek yanıtladı. Böylece iddiayı yalanladı.



