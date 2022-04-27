Elon Musk’ın 240 milyar dolarlık servetine bakmak için güvendiği tek adam!

47 yaşındaki evli ve beş çocuk babası Birchall, 2016'dan beri Musk için çalışıyor ve Salı günü 240 milyar dolar olarak tahmin edilen bir servetin yönetilmesine yardımcı oldu. Birchall, ultra yüksek net değerli bireylere hizmet veren özel bir servet yönetimi danışmanlık firması olan 'aile ofisi' olarak adlandırılan şeyi yönetiyor.

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BİRÇOK GÖREVİ VAR

Alışılmadık derecede geniş bir görev alanına sahip olan Birchall, 2021 yılında Musk'ın aile ofisi Excession'ın yöneticisi olarak tescil edildi ve aynı zamanda Musk'ın beyin çipi firması Neuralink'in CEO'su; Musk'ın tünel açma firması Boring Company'de bir direktör; ve Musk'ın hayırsever özel vakfında yönetim kurulu üyesi.

Birchall, 1999 yılında Utah, Provo'daki Brigham Young Üniversitesi'nden mezun oldu. Mezun olduktan hemen sonra New York'taki Goldman Sachs'ta finansal analist olarak çalışmaya başladı. 2000 yılında Los Angeles'taki Merrill Lynch'e katıldı ve yaklaşık on yıl boyunca servet yöneticisi olarak çalıştı. 2010 yılında Birchall'ı yönetim onayı olmadan bir müşteriye yazışma göndermesini 'yönetimin güven kaybına neden olan davranış' olarak gördü ve onu görevden aldı.

ÖNEMLİ BİR DEVRALMANIN ÖNCÜSÜ

Bir aydan kısa bir süre sonra Birchall, Morgan Stanley'de servet yöneticisi olarak çalışmaya başladı. Burada çok saygı gördüğü bildirilen Jared Birchall, finans alanında oldukça iyi ama dikkat çekici olmayan bir kariyer yapmaya devam etti. Çok az kişi onu duydu. Şimdi mütevazı bir ofis bloğundan Musk için çalışıyor ve zamanımızın en önemli kurumsal devralmalarından biri olan Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara devralmasına öncülük ediyor.

MAAŞI BİLİNMİYOR

Birchall'ın maaşı belirsiz. Beş çocuk babası, 13 yıllık karısı Laura ile birlikte, Austin'in batısındaki varlıklı Destiny Hills banliyösünde, şehir merkezinden 20 mil uzakta, 4 milyon dolarlık, beş yatak odalı bir konakta yaşıyor.

SADIK ÇALIŞAN

Birchall'ın rolü finansın ötesine de geçmiş. Sadık çalışanın 2018 yılında, Musk'ın Tayland'daki bir mağarada mahsur kalan bir erkek futbol takımını kurtarmak için SpaceX'in mini denizaltısını kullanma fikrini eleştiren bir İngiliz dalgıca ‘pedofili’ diye yanıt vermesinin ardından açılan davada dalgıcı araştırmak için özel bir dedektif tuttuğu biliniyor. Takip eden duruşmada Musk davayı kazandı. Birchall ise mahkeme ifadesinde "Musk'ı koruma içgüdüsü" olduğunu söyledi.



