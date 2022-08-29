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Elon Musk'ın annesi Maye Musk'tan çarpıcı sözler! "Oğlumu ziyaret ettiğimde garajda uyuyorum"

29.08.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın bir evi bile yok. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, verdiği bir röportajda, evi olmadığını ve arkadaşlarının evinde kaldığını söylemişti. Musk, "Şu anda bir evim bile yok, arkadaşlarımın evinde kalıyorum" demişti. Ünlü milyarderin annesi Maye Musk ise oğluyla ilgili çarpıcı sözler sarf etti. Anne Maye Musk ise yaptığı açıklamada oğlunu ziyarete gittiğinde garajda kaldığını söyledi.

Elon Musk'ın annesi Maye Musk'tan çarpıcı sözler! "Oğlumu ziyaret ettiğimde garajda uyuyorum"

Dünyanın en zengin insanı ama evi yok! Elon Musk, dünyanın en zengin insanlarından biri. Hatta Forbes'in "Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi"ne göre Musk, 257.3 milyar dolar serveti ile listenin en tepesinde bulunuyor. Ancak SpaceX ve Tesla gibi iki dikkat çeken şirketin CEO'su olan Elon Musk, yaptığı bir röportajda adeta "paraya para dememesine rağmen" bir evi bile olmadığını söylüyor. Musk'ın 50 yıldır mankenlik yapan annesi Maye Musk ise oğlunun bu durumuyla alakalı çok çarpıcı demeçler verdi.

MAYE MUSK'TAN OĞLU ELON MUSK İÇİN ÇARPICI SÖZLER!

74 yaşındaki Maye Musk, İngiliz gazetesi The Times’a verdiği röportajda oğlunun mal mülk konusuyla çok fazla ilgilenmediğini hatta bir evinin bile olmadığını kaydetti.

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"GİTTİĞİMDE GARAJDA KALMAK ZORUNDA KALIYORUM"

Musk’ın arkadaşlarının evinde kaldığını söyleyen Anne Musk, oğlunu ziyaret etmek için Teksas’a gittiğinde garajda kalmak zorunda kaldığını belirtti.

Konuşmasına “Roket sahasının yakınında lüks bir eviniz olamıyor” diye devam eden Maye Musk, oğlunun insanları Mars’a gönderme hayaliyle ilgili de konuştu. Elon Musk, 2026 yılına kadar insanları Mars'a göndermek istiyor. Anne Musk ise bu seyahat konusunda çok istekli olmadığını ifade etti.

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