Elon Musk'ın 'göz bebeği' Starship’in fırlatma denemesi ertelendi! Herkesin gözü oradaydı...

SpaceX'in sahibi Elon Musk ve onun uzun bir süredir uzaya fırlatılması beklenen, "dünyanın en güçlü roketi" unvanına yakıştırılan roketi Starship’i bugün uzaya fırlatmayı deneyecekti. Dünya çapındaki uzay meraklıların gözü de Teksas’taki Boca Chica’dan yapılacak fırlatma denemesine çevrilmişti. Ancak beklenmedik bir gelişme yaşandı.

ERTELENDİ

Starship'in fırlatma denemesi ertelendi. Fırlatma geri sayımının son dakikaları bir prova ve prosedürlerin bir testi olarak değerlendirildi.

STARSHİP'İN FIRLATMA DENEMESİ NEDEN ERTELENDİ?

Görünüşe göre Starship’in fırlatma denemesinin durmasının nedeni donmuş valf.

Çünkü SpaceX'in sahibi Elon Musk, Twitter'dan yaptığı açıklamada "bir basınç valfinin donmuş gibi göründüğünü" ve bugünkü ertelemenin sebebinin bu olduğunu ifade etti.

A pressurant valve appears to be frozen, so unless it starts operating soon, no launch today — Elon Musk (@elonmusk) April 17, 2023

SpaceX'in roketi resetlemek için en az 48 saate ihtiyacı olduğu öne sürülüyor. Bu, bir sonraki fırlatma denemesinin Çarşamba'dan önce olamayacağı anlamına geliyor ancak, kesin ve net açıklamalar SpaceX ve Elon Musk tarafından yapılacaktır.

MUSK SÖYLEMİŞTİ

BBC’nin haberine göre ise Musk daha önce bugünkü denemeyle ilgili beklentileri düşük tutma çağrısı yapmış, endişelendirici herhangi bir şey olması durumunda fırlatmayı erteleyeceklerini belirtmişti.

Musk, Twitter Sohbet Odaları'nda yaptığı konuşmada "Devasa bir roketin ilk fırlatılması çok karmaşık bir olay, bu yüzden başarılı olmayabilir. Çok dikkatli olacağız ve bizi endişelendiren herhangi bir şey görürsek fırlatmayı erteleyeceğiz" demiş ve "Fırlatmayı başarırsak fırlatma rampasının yok olmadığı her durumu bir kazanım olarak kabul edeceğim." demişti.

33 MOTORA, 100 KİŞİLİK KAPASİTEYE SAHİP

Starship ise 33 ana motora sahip. Bu motorlar roketi oldukça güçlü kılıyor. Ayrıca roket, 100 kişiyi taşıma kapasitesine de sahip.

NASA, Artemis programı çerçevesinde, astronotları Ay yüzeyine göndermek için Starship roketinin farklı bir versiyonunu geliştirmesi için SpaceX ile anlaşma imzalamıştı. Bu yüzden Starship roketinin yakalayacağı bir başarı, NASA'yı da yakından ilgilendiriyor gibi görünüyor.

Elon Musk, daha yüksek teknolojiye sahip 33 motorlu Starship'i, uzaya uydu ve insan göndermek amacıyla kullanmayı hedeflediğini bildirmişti.



