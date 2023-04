Elon Musk'ın 'göz bebeği' Starship’in fırlatma denemesi ertelendi! Herkesin gözü oradaydı...

SpaceX'in sahibi Elon Musk ve onun uzun bir süredir uzaya fırlatılması beklenen, "dünyanın en güçlü roketi" unvanına yakıştırılan roketi Starship’i bugün uzaya fırlatmayı deneyecekti. Dünya çapındaki uzay meraklıların gözü de Teksas’taki Boca Chica’dan yapılacak fırlatma denemesine çevrilmişti. Ancak beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Starship'in fırlatma denemesi ertelendi. Fırlatma geri sayımının son dakikaları bir prova ve prosedürlerin bir testi olarak değerlendirildi.

Görünüşe göre Starship’in fırlatma denemesinin durmasının nedeni donmuş valf.

Çünkü SpaceX'in sahibi Elon Musk, Twitter'dan yaptığı açıklamada "bir basınç valfinin donmuş gibi göründüğünü" ve bugünkü ertelemenin sebebinin bu olduğunu ifade etti.

A pressurant valve appears to be frozen, so unless it starts operating soon, no launch today