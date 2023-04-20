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Elon Musk’ın göz bebeği Starship için yeni deneme bugün! Bu sefer olacak mı?

20.04.2023 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX geçtiğimiz günlerde dünyanın en güçlü roketi unvanına yakıştırılan Starship roketini uzaya fırlatmayı denemeyi planlamış ancak geri sayım sürerken fırlatma ertelenmişti. Yeni deneme ise bugün yapılacak ve önemli bir başarı elde edilmeye çalışılacak. Elon Musk’ın göz bebeği Starship, görünüşe göre uzay teknolojilerinde yeni bir devrimin de kapısını açacak. Öyle ki yakında Starship'in insanları Ay ve Mars'a, kısacası diğer gezegenlere taşıyacağı tahmin ediliyor.

Elon Musk’ın göz bebeği Starship için yeni deneme bugün! Bu sefer olacak mı?

SpaceX'in sahibi Elon Musk ve onun uzun bir süredir uzaya fırlatılması beklenen, "dünyanın en güçlü roketi" unvanına yakıştırılan roketi Starship için 17 Nisan gününe randevu verilmişti. Ancak geri sayım sürerken, fırlatma ertelenmişti.  Elon Musk, Twitter'dan yaptığı açıklamada "bir basınç valfinin donmuş gibi göründüğünü" ve ertelemenin sebebinin bu olduğunu ifade etmişti.

YENİ DENEME BUGÜN!

Eğer herhangi bir aksilik olmazsa, SpaceX, Starship'i bugün tekrar fırlatmayı deneyecek. Böylece önemli bir başarı elde etmeye çalışılacak.

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STARSHİP'İN FIRLATMA DENEMESİ NEREDE, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Starship'in fırlatma denemesinin Teksas'taki Boca Chica'dan Türkiye saatiyle 16:00-17:00 arasındaki bir zaman diliminde yapılması bekleniyor. Bu denemede roketin üst aşaması doğuya gönderilerek dünya etrafında bir tur atması planlanıyor.

Ancak yine de aksilikler yaşanabileceğini veya fırlatmanın son anda ertelenebileceğini gözardı etmemek gerek.

BBC’nin daha önce hazırladığı bir haberine göre;

*"Bir sorun yaşanmazsa Starship, Meksika Körfez boyunca yükselip alçalacak. Metan yakıtlı güçlendiricinin altındaki 33 motor 2 dakika 49 saniye boyunca yanacak.

Bu noktada roketin iki yarısı birbirinden ayrılacak ve üst kısımdaki gemi kendi motorlarıyla 6 dakika 23 saniye daha ilerleyecek.

Plana göre roket bu sürede Karayipler üzerinden geçecek ve gezegen yüzeyinden 100 km açıkta uzayda ilerliyor olacak.

SpaceX, Super Heavy'nin Texas kıyılarının yakınlarına geri uçarak dikey olarak aşağı inmesini istiyor. Roketin daha sonra devrilmesine ve batmasına izin verilecek.

Geminin Dünya'nın etrafında neredeyse tam bir tur attıktan sonra atmosfere yeniden girmesi ve Hawaii adalarının hemen kuzeyinde Pasifik'e inmesi hedefleniyor.

Geminin kalkıştan 90 dakika sonra okyanusa dalış yapması planlanıyor."

33 MOTORA, 100 KİŞİLİK KAPASİTEYE SAHİP

Starship, 33 ana motorlu bir roket. Bu motorlar roketi oldukça güçlü kılıyor. Ayrıca roket, 100 kişiyi taşıma kapasitesine de sahip.

NASA, Artemis programı çerçevesinde, astronotları Ay yüzeyine göndermek için Starship roketinin farklı bir versiyonunu geliştirmesi için SpaceX ile anlaşma imzalamıştı. Bu yüzden Starship roketinin yakalayacağı bir başarı, NASA'yı da yakından ilgilendiriyor gibi görünüyor.

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Elon Musk, daha yüksek teknolojiye sahip 33 motorlu Starship'i, uzaya uydu ve insan göndermek amacıyla kullanmayı hedeflediğini bildirmişti.

"DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ROKETİ"

Starship, uzaya ilk seferini yaparak dünyanın en güçlü roketi unvanını elde etmiş olacak.

Şimdi gözler, saatler sonra yapılacak fırlatma denemesinde.

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