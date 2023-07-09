Elon Musk, Mark Zuckerberg'in Threads atağı sonrası tutuştu! Twitter'a bomba özellik! Artık bunu yapabileceksiniz

Twitter'a geçici içerik görüntüleme sınırı getirmesi nedeniyle eleştirilen Elon Musk, Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg'in Threads hamlesi nedeniyle resmen tutuştu. Elon Musk'ın tweet görüntüleme sayısının sırasıyla 8 bin, 800 ve 400'e yükseleceğini duyurmasının ardından kullanıma sunulan Threads'in kullanıcı sayısı Cuma günü itibarıyla 70 milyonu aştı. Elon Musk bu gelişme sonrası karşı hamlede bulundu.

ELON MUSK'TAN MARK ZUCKERBERG'E BOMBA YANIT

Elon Musk, yaptığı açıklamada Twitter'da içerik üreticilerinin video görüntülenmelerinden para kazanacağını belirtti.

ÇARPICI ÖZELLİĞİ DEVREYE SOKUYOR

Çarpıcı özelliğin kısa sürede Twitter'a gelmesi bekleniyor.

117 MİLYAR DOLARDAN FAZLA REKLAM GELİRİ ELDE ETTİ

Öte yandan Threads kullanıcı sayısı günden güne artmaya devam ediyor. Meta, geçtiğimiz sene 117 milyar dolardan fazla reklam geliri elde etti. Analistler, Threads’in kullanıma sunulmasının ardından değerlendirmede bulundular.

Mark Zuckerberg'in sahip olduğu Facebook, Instagram ve WhatsApp'taki 3 milyardan fazla devasa kullanıcıyı ve reklamverenleri Threads uygulamasına getireceği düşünülüyor.

