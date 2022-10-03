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Elon Musk mutlu! Tesla üçüncü çeyrekte rekor kırdı

03.10.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın üst yöneticisi (CEO) olduğu Tesla, üçüncü çeyrekte 365 bin 923 elektrikli otomobil ürettiğini ve 343 bin 830 elektrikli otomobil teslim ettiğini açıkladı. Şirket, son 3 ayda teslim edilen 343.000'den fazla araç ve üretilen 365.000'den fazla araçla hem teslimat hem de üretim rekorlarını kırdı. Bu rakamların Elon Musk'ı fazlasıyla mutlu ettiğine inanılıyor.

Elon Musk mutlu! Tesla üçüncü çeyrekte rekor kırdı

Elektrikli otomobil denildiğinde akla gelen başlıca üreticilerden biri olan Tesla, üretim ve teslimat yapmaya devam ediyor. Şirket, son dönemde geri çağırma haberleriyle gündeme gelse de yaşanan son bir gelişme hem Tesla'yı hem de Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ı mutlu ettiğine inanılıyor. Çünkü 2022 üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklayan şirketten rekor gelmiş bulunuyor.

TESLA ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTEKİ TABLOSUNU AÇIKLADI

Elektrek'in haberine göre, Tesla, 2022'nin üçüncü çeyreği için teslimat ve üretim rakamlarını açıkladı. Şirket, son 3 ayda 365 bin 923 elektrikli otomobil ürettiğini ve 343 bin 830 elektrikli otomobil teslim ettiğini duyurdu.

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Elektrikli otomobil devinin ürettiği 19 bin 935 araç Model S ve X olarak, 345 bin 988 araç ise Model 3 ve Y olarak kayıtlara geçti.

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Şirketin teslim ettiği araçların 18 bin 672'si Model S ve Model X'ten, 325 bin 158'i ise Model 3 ve Model Y'den oluştu.

Şirket, son 3 ayda teslim edilen 343.000'den fazla araç ve üretilen 365.000'den fazla araçla hem teslimat hem de üretim rekorlarını önemli oranda aştı.

Tesla, 2022'nin üçüncü çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını ise 19 Ekim 2022 Çarşamba günü yayınlayacak.

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Elon Musk Tesla elektrikli otomobil
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