Elon Musk'tan Kahramanmaraş depremi açıklaması! Starlink mi gönderecek?

Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Çevre illerden de hissedilen depremde çok sayıda binanın yıkıldığı söyleniyor. Bazı vatandaşların sosyal medya üzerinden bilgi paylaşımı yaptıkları görülüyor. Ünlü isimler de yaşanan depreme dair sosyal medyada paylaşımlarda bulunuyor. Twitter'ın sahibi olan ünlü milyarder Elon Musk da bu isimlerden biri oldu. Musk'tan Kahramanmaraş depremi açıklaması geldi.

Bir Twitter kullanıcısı, Elon Musk'ı etiketleyip, Türkiye ve komşu ülkeleri büyük bir depremin vurduğunu ve iletişimde sorunlar yaşandığını söyleyerek Starlink yardımı yapıp yapamayacağını sordu.

Starlink is not approved by Turkish government yet. SpaceX can send as soon as approved.