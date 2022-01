Elon Musk'tan korkutan sözler! Yine çok konuşulacak: "Tüm türlerin yok olma olasılığı..."

Dünya çapında en çok konuşulan isimlerden biri olan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarla yine dikkat çekmeyi başardı. Kripto para piyasasını harekete geçiren tweet'leriyle ününe ün katan Musk, bu kez tüm türlerin yok olma olasılığından bahsetti ve doğrusunu söylemek gerekirse birçok kişiyi korkuttu.

Elon Musk, Twitter'daki bir paylaşımın altına yorum yaptı. Paylaşımda bir makale yer alıyor ve 5 kitlesel yok oluş yaşandığı ve altıncısının insan faaliyetlerinden kaynaklanacağı öne sürülüyordu. Musk bu paylaşıma ise "İnsanlık yaşamını çok gezegenli bir hale getirmedikçe, Güneş'in genişlemesi nedeniyle tüm türlerin yok olma olasılığı yüzde 100." diyerek yanıt verdi.

There is a ???? chance of *all* species extinction due to expansion of the sun, unless humanity makes life multiplanetary