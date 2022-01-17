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  4. Elon Musk'tan korkutan sözler! Yine çok konuşulacak: "Tüm türlerin yok olma olasılığı..."

Elon Musk'tan korkutan sözler! Yine çok konuşulacak: "Tüm türlerin yok olma olasılığı..."

17.01.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter'dan yine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Musk, tüm türlerin yok olma olasılığının yüzde 100 olduğunu söyleyerek, kurtuluş yolunu paylaştı. Dünyaca ünlü milyarderin korkutan sözleri yine çok konuşulacak.

Elon Musk'tan korkutan sözler! Yine çok konuşulacak: "Tüm türlerin yok olma olasılığı..."

Dünya çapında en çok konuşulan isimlerden biri olan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarla yine dikkat çekmeyi başardı. Kripto para piyasasını harekete geçiren tweet'leriyle ününe ün katan Musk, bu kez tüm türlerin yok olma olasılığından bahsetti ve doğrusunu söylemek gerekirse birçok kişiyi korkuttu.

ELON MUSK'TAN "YOK OLUŞ" PAYLAŞIMI

Elon Musk, Twitter'daki bir paylaşımın altına yorum yaptı. Paylaşımda bir makale yer alıyor ve 5 kitlesel yok oluş yaşandığı ve altıncısının insan faaliyetlerinden kaynaklanacağı öne sürülüyordu. Musk bu paylaşıma ise "İnsanlık yaşamını çok gezegenli bir hale getirmedikçe, Güneş'in genişlemesi nedeniyle tüm türlerin yok olma olasılığı yüzde 100." diyerek yanıt verdi.

Yani Musk'a göre; yok oluştan kurtulmak için yaşamımızı çok gezegenli bir hale getirmemiz, yani başka gezegenlere göç etmemiz gerekiyor. Yoksa, kitlesel bir yok oluş bizleri bekliyor.

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Mars

"MARS'TA ÖLMEYİ SEÇEN MİLYARDER"

Elon Musk'ın Mars tutkusu bir sır değil. Ünlü isim, "Mars'ta ölmeyi seçen bir milyarder" olarak Kızıl Gezegende yaşam alanı inşa etmeyi planlıyor. Elon Musk, Mars'ın kolonizasyonunu kendi kurduğu SpaceX firmasıyla hedefliyor.

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Mars Elon Musk
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