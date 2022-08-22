Elon Musk'tan zam açıklaması! Fiyatı artıyor

Tesla, otonom sürüş için çalışmalarını sürdürüyor. Tesla sürücüleri, Full Self-Driving adını taşıyan (FSD) beta yazılımla otonom sürüş deneyimi yaşayabiliyor. Hatta CEO Elon Musk'ın söylediğine göre, sürücüler Tesla uygulaması aracılığıyla aracını 2 dakika içinde FSD'ye yükseltebiliyor. Ancak Tesla'dan otonom sürüşseverlere kötü bir haber geldi.

TESLA'DAN FSD ZAMMI!

Tesla, FSD yazılımının fiyatına 3 bin dolar zam yaparak 15 bin dolara çıkarıyor. Tesla CEO'su Elon Musk, FSD zammının detayları Twitter'dan paylaştı. Musk, yeni fiyatın Kuzey Amerika'da 5 Eylül'den itibaren geçerli olacağını duyurdu. Fiyat artışı, Musk'ın “ileriye doğru büyük bir adım” dediği, FSD beta 10.69 yazılımının sürücülere sunulmaya başlanmasıyla gelecek. Elon Musk'ın söylediğine göre 5 Eylül'den önce araç sipariş eden sürücüler yeni fiyattan etkilenmeyecek.

FSD ABONELİK FİYATI ARTACAK MI?

Tesla'nın FSD aboneliği şu anda aylık 199 dolara mal oluyor. Şirketin bu abonelik fiyatını artırmayı planlayıp planlamadığı ise bilinmiyor. Ancak artırırsa sürpriz olmaz.

FULL SELF-DRIVING (FSD) YAZILIMI NEDİR?

FSD yazılımı, sürücülerin diğer sürücü destek özelliklerinin yanı sıra belirli hedeflere gidip gelmek için Tesla'nın gelişmiş bir sürüş destek sistemi (ADAS) olan Autopilot'u kullanmasını sağlıyor. FSD, bir Tesla'yı tamamen otonom hale getirmiyor. Sürücülerin ellerini direksiyonda tutması ve her zaman dikkatini yola vermesi gerekiyor.

