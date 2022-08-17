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Sosyal medyada viral oldu! Tesla'nın yapay zekasının at arabasıyla imtihanı

17.08.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla'nın Full Self Driving yazılımının beta sürümüyle yapılan bir sürüşte at arabası şoku yaşandı. Yazılım, at arabasını bir tır olarak algıladı. Üstelik bununla da kalmadı. Tesla, tırdan sonra at arabasını bir kamyonet olarak da gördü. Son olarak at arabası, aracın dokunmatik ekranında tırın arkasından bir insan yürüyor gibi görünerek herkesi şaşırtmayı başardı. Bu olay, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Sosyal medyada viral oldu! Tesla'nın yapay zekasının at arabasıyla imtihanı

Sosyal medya Tesla'nın at arabasını 'tır' olarak algılamasını konuşuyor. Yapılan paylaşımlarda Tesla'nın Full Self Driving yazılımının beta sürümüyle yapılan bir sürüşte, aracın önünde seyreden at arabası bir tır olarak algılandığı görüldü. Tesla, at arabasını önce tır daha sonra bir kamyonet olarak algıladı.

ÖNCE BİR TIR, ARDINDAN BİR KAMYONET...

Tesla’nın at arabasını algılamaya çalıştığı anlar, araç sürücüsünün kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde at arabasını önce bir tır, ardından bir kamyonet, üzerine doğru gelen bir tır ve hatta arkasında bir insanın yürüdüğü bir tır olarak algıladığı görüldü.

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Şirket, yaşanan bu hata ile ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmazken, daha önce de Tesla'nın yapay zekası birçok viral olan görüntüler oluşmasına neden olmuştu.

MEZARLIKTAN GEÇERKEN İNSANLAR GÖRMÜŞTÜ

Bu hatalardan en çok viral olanlardan bir tanesi ise Tesla aracın mezarlıktan geçerken orada insan olmamasına rağmen etrafta insanları algılamasıydı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil Tesla
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